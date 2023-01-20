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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Andreas Cornelius bombası!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak Kopenhag'a transfer olan Danimarkalı golcü Andreas Cornelius'u gündemine aldığı ve Başkan Vekili Erden Timur'un Kopenhag'lı yetkililerle bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 18:07
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Andreas Cornelius bombası!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak Galatasaray'da moraller yerinde.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Andreas Cornelius bombası!

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan sarı-kırmızılılar, ilerleyen haftalarda adeta şaha kalktı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Andreas Cornelius bombası!

Dünya Kupası öncesi büyük bir çıkış yakalayan Cimbom, turnuva sonrası da yükselişini sürdürdü.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Andreas Cornelius bombası!

Ligde çıktığı son 8 maçı kazanan Galatasaray, liderliği Fenerbahçe'den devralarak zirveye yerleşti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Andreas Cornelius bombası!

Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale yükselen sarı-kırmızılılarda gözler transfere çevrildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Andreas Cornelius bombası!

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda kadrosuna birkaç takviye yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Andreas Cornelius bombası!

Arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda öncelik sol bek ve forvet transferine verildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Andreas Cornelius bombası!

Sol bek transferi için Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi ile anlaşan Aslan, takasta kullanmak istediği Emre Taşdemir'in Sivas ekibiyle anlaşmasını bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Andreas Cornelius bombası!

Emre'nin Sivasspor ile anlaşması sonrası Uğur Çiftçi transferinin resmen açıklanması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Andreas Cornelius bombası!

Forvet transferi için de çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Andreas Cornelius bombası!

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'un eski golcüsü Andreas Cornelius'ta çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Andreas Cornelius bombası!

Başkan Vekili Erden Timur 29 yaşındaki golcünün transferi için Kopenhag Kulübü'yle bir kez daha görüştü.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Andreas Cornelius bombası!

SCHALKE DE İSTİYOR

Takımın en pahalı futbolcusu olmasına rağmen ligde golü bulunmayan ve satılması planlanan Cornelius'la Schalke de ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Andreas Cornelius bombası!

Andreas Cornelius, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un kazandığı şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Andreas Cornelius bombası!

Danimarkalı forvet, 2021/2022 sezonunda 15 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Andreas Cornelius bombası!

Bu sezon Süper Lig'de 4 maça çıkan Cornelius, 1 gol ve 1 asistle oynadı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Andreas Cornelius bombası!

29 yaşındaki golcü, ağustos ayı sonunda 6 milyon Euro karşılığında ülkesinin takımlarından Kopenhag'a transfer olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Andreas Cornelius bombası!

Bu sezon Danimarka Ligi'nde 5 maça çıkan deneyimli forvet, gol ve asist katkısı üretemedi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Andreas Cornelius bombası!

Andreas Cornelius'un Kopenhag ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Andreas Cornelius bombası!

Danimarkalı santrforun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

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