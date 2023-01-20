TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Andreas Cornelius bombası!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak Galatasaray'da moraller yerinde.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak Galatasaray'da moraller yerinde.
Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan sarı-kırmızılılar, ilerleyen haftalarda adeta şaha kalktı.
Dünya Kupası öncesi büyük bir çıkış yakalayan Cimbom, turnuva sonrası da yükselişini sürdürdü.
Ligde çıktığı son 8 maçı kazanan Galatasaray, liderliği Fenerbahçe'den devralarak zirveye yerleşti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale yükselen sarı-kırmızılılarda gözler transfere çevrildi.
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda kadrosuna birkaç takviye yapmayı planlıyor.
Arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda öncelik sol bek ve forvet transferine verildi.
Sol bek transferi için Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi ile anlaşan Aslan, takasta kullanmak istediği Emre Taşdemir'in Sivas ekibiyle anlaşmasını bekliyor.
Emre'nin Sivasspor ile anlaşması sonrası Uğur Çiftçi transferinin resmen açıklanması bekleniyor.
Forvet transferi için de çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi.
Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'un eski golcüsü Andreas Cornelius'ta çalışmalarına hız verdi.
Başkan Vekili Erden Timur 29 yaşındaki golcünün transferi için Kopenhag Kulübü'yle bir kez daha görüştü.
SCHALKE DE İSTİYOR
Takımın en pahalı futbolcusu olmasına rağmen ligde golü bulunmayan ve satılması planlanan Cornelius'la Schalke de ilgileniyor.
Andreas Cornelius, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un kazandığı şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.
Danimarkalı forvet, 2021/2022 sezonunda 15 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Bu sezon Süper Lig'de 4 maça çıkan Cornelius, 1 gol ve 1 asistle oynadı.
29 yaşındaki golcü, ağustos ayı sonunda 6 milyon Euro karşılığında ülkesinin takımlarından Kopenhag'a transfer olmuştu.
Bu sezon Danimarka Ligi'nde 5 maça çıkan deneyimli forvet, gol ve asist katkısı üretemedi.
Andreas Cornelius'un Kopenhag ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Danimarkalı santrforun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.