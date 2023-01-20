Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a kötü haber! İşte yeni adresi

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a kötü haber! İşte yeni adresi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılarda Seferovic ile yolların ayrılması beklenirken gündeme gelen isimlerden birisi de Dembele'ydi. Yıldız ismin yeni adresi belli oldu. İşte o tercih...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 15:18
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a kötü haber! İşte yeni adresi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Galatasaray, Lyon'dan Moussa Dembele'yi transfer etmek için girişimlerde bulunmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a kötü haber! İşte yeni adresi

Fransa'da kariyerine devam eden golcü oyuncu ile ilgili iddialar devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a kötü haber! İşte yeni adresi

Dembele ile ilgili kötü bir haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a kötü haber! İşte yeni adresi

FORVET TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Beklentilerin altında kalan İsviçreli golcü Haris Seferovic ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, Fransa Ligi ekiplerinden Lyon'da forma giyen Moussa Dembele'yi listesine almış ve oyuncu için de hamle yapmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a kötü haber! İşte yeni adresi

DEMBELE İÇİN 8 MİLYON EURO İSTEMİŞLERDİ

Lyon ile futbolcunun transferi için temas kuran Galatasaray, Dembele'nin maliyetini sordu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a kötü haber! İşte yeni adresi

Fransız temsilcisi, Dembele'nin bonservis bedelinin 8 milyon euro olduğunu Cimbom'a iletti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a kötü haber! İşte yeni adresi

FUTBOLCU GALATASARAY'DAN NE İSTEDİ?

Yıllık 2.2 milyon euro kazanan Dembele, Galatasaray'dan ise 3 milyon euro talep etmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a kötü haber! İşte yeni adresi

Sarı-Kırmızılılar'dan 3.5 yıllık kontrat isteyen Dembele'nin Lyon ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a kötü haber! İşte yeni adresi

Galatasaray, Dembele konusunu yaz transfer dönemine bıraktı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a kötü haber! İşte yeni adresi

ASTON VILLA DE DEVREYE GİRDİ

Dembele'nin taliplileri yakın dönemde artmaya devam etti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a kötü haber! İşte yeni adresi

26 yaşındaki golcü oyuncuya İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'dan sonra Aston Villa'nın da talip olduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a kötü haber! İşte yeni adresi

İNGİLTERE'YE SICAK BAKIYOR

Ada basınında yer alan haberlerde, Moussa Dembele ile İngiltere arasında bir sıcaklık olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a kötü haber! İşte yeni adresi

PSG'de futbola başlayan ve 16 yaşındayken de Fulham'da yer alan Dembele, 17 yaşında profesyonel olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a kötü haber! İşte yeni adresi

Sonrasında da kariyerinde yükselişe geçmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a kötü haber! İşte yeni adresi

UNITED VE ARSENAL DE İLGİLENDİ

Dembele Fulham sonrasında İskoç devi Celtic'e katıldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'a seyirci şoku!
Icardi için olay yorum! "Wanda Nara..."
ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023? | Üç aylar orucu kaç gün tutulur? Nasıl niyet edilir? - Üç aylar ibadetleri neler? Hangi dualar edilir?
Üç aylar ne zaman başlıyor 2023?
2023 bayram ikramiyesine zam geldi mi, ne kadar oldu?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
ZTK son çeyrek final çekimi ne zaman? ZTK son çeyrek final çekimi ne zaman? 15:29
Hikmet Çiftçi Göztepe'de! Hikmet Çiftçi Göztepe'de! 15:22
Trabzonspor - İstanbulspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - İstanbulspor maçı saat kaçta? 15:20
Galatasaray'a kötü haber! İşte yeni adresi Galatasaray'a kötü haber! İşte yeni adresi 15:18
Kayserispor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Kayserispor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 15:12
İzmir derbisindeki olaylara ilişkin iddianame tamamlandı! İzmir derbisindeki olaylara ilişkin iddianame tamamlandı! 14:55
Daha Eski
Frey'in yeni takımı açıklandı! Frey'in yeni takımı açıklandı! 14:45
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! 2 favori birden Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! 2 favori birden 14:41
Fenerbahçe imzayı resmen duyurdu! Fenerbahçe imzayı resmen duyurdu! 14:37
Erdal Rakip Antalyaspor'da! Erdal Rakip Antalyaspor'da! 14:32
Dani Alves gözaltına alındı! Dani Alves gözaltına alındı! 14:27
Galatasaray - Antalyaspor maçı saat kaçta? Galatasaray - Antalyaspor maçı saat kaçta? 14:21