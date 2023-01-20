TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a kötü haber! İşte yeni adresi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Galatasaray, Lyon'dan Moussa Dembele'yi transfer etmek için girişimlerde bulunmuştu.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Galatasaray, Lyon'dan Moussa Dembele'yi transfer etmek için girişimlerde bulunmuştu.
Fransa'da kariyerine devam eden golcü oyuncu ile ilgili iddialar devam ediyor.
Dembele ile ilgili kötü bir haber geldi.
FORVET TRANSFER ETMEK İSTİYOR
Beklentilerin altında kalan İsviçreli golcü Haris Seferovic ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, Fransa Ligi ekiplerinden Lyon'da forma giyen Moussa Dembele'yi listesine almış ve oyuncu için de hamle yapmıştı.
DEMBELE İÇİN 8 MİLYON EURO İSTEMİŞLERDİ
Lyon ile futbolcunun transferi için temas kuran Galatasaray, Dembele'nin maliyetini sordu.
Fransız temsilcisi, Dembele'nin bonservis bedelinin 8 milyon euro olduğunu Cimbom'a iletti.
FUTBOLCU GALATASARAY'DAN NE İSTEDİ?
Yıllık 2.2 milyon euro kazanan Dembele, Galatasaray'dan ise 3 milyon euro talep etmişti.
Sarı-Kırmızılılar'dan 3.5 yıllık kontrat isteyen Dembele'nin Lyon ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Galatasaray, Dembele konusunu yaz transfer dönemine bıraktı.
ASTON VILLA DE DEVREYE GİRDİ
Dembele'nin taliplileri yakın dönemde artmaya devam etti.
26 yaşındaki golcü oyuncuya İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'dan sonra Aston Villa'nın da talip olduğu iddia edildi.
İNGİLTERE'YE SICAK BAKIYOR
Ada basınında yer alan haberlerde, Moussa Dembele ile İngiltere arasında bir sıcaklık olduğu ifade edildi.
PSG'de futbola başlayan ve 16 yaşındayken de Fulham'da yer alan Dembele, 17 yaşında profesyonel olmuştu.
Sonrasında da kariyerinde yükselişe geçmişti.
UNITED VE ARSENAL DE İLGİLENDİ
Dembele Fulham sonrasında İskoç devi Celtic'e katıldı.
Takvim'in haberine göre futbolcunun kariyerinde yeni bir sayfa açtığı Lyon'a gelişinden bu yana ise Premier Lig ekiplerinin takibinde olduğu ifade edildi.