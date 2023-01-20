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PFDK tam 40 bloğu kapattı

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'a şok bir ceza geldi. PFDK, Hatayspor maçında çirkin ve kötü tezahüratın bu sezon 2. kez tekrarlanması nedeniyle tam 40 bloktaki seyircilere kart bloke cezası verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 06:50
PFDK tam 40 bloğu kapattı
Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'a şok bir ceza geldi. PFDK, Hatayspor maçında çirkin ve kötü tezahüratın bu sezon 2. kez tekrarlanması nedeniyle tam 40 bloktaki seyircilere kart bloke cezası verdi. Antalyaspor maçına giremeyecek sarı- kırmızılılar, biletlerini başka bir taraftara devredebilecek.
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