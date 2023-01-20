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Galatasaray'dan Torrent açıklaması geldi!

Sarı kırmızılıları geçen sezon çalıştıran Domenec Torrent ile yollar ayrılmıştı. Ayrılığın ardından teknik adam, sarı kırmızılılara haksız fesih iddiasıyla FIFA nezdinde dava açmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından teknik adama ödenecek tazminat durumu büyük merak haline gelmişti. Konuyla ilgili olarak Galatasaray yönetiminden A Spor'a flaş açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 17:36 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 18:42
Galatasaray'dan Torrent açıklaması geldi!

Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkanlığo döneminde göreve getirilen Domenec Torrent'in sözleşmesi Dursun Özbek'in başkanlık seçimini kazanmasının ardından feshedimişti. İspanyol çalıştırıcı bunun ardından ekibiyle beraber haksız fesih iddiasıyla FIFA nezdinde sarı-kırmızılılara dava açmıştı.

Galatasaray'ın davayı kaybettiği iddia edilirken, Torrent ve ekibine 2 milyon 634 bin Euro tazminat ödeneceği öne sürülmüştü.

Konuyla ilgili A Spor'a konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk "Torrent davası devam ediyor. Şu an kaybedilmiş bir dava yok. Bu dava birkaç yıl sürebilir." ifadelerini kullandı.

İŞTE METİN ÖZTÜRK'ÜN AÇIKLAMALARI

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