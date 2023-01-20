GALATASARAY HABERLERİ | Icardi için olay yorum! "Wanda Nara..."

Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor.
Sarı kırmızılı ekip Süper Lig'in zirvesinde şampiyonluk yarışını sürdürüyor.
Cimbom'un bu yükselişinde teknik direktör Okan Buruk ile beraber bazı futbolcuların performansı ön plana çıkıyor.
Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor.
Sarı kırmızılı ekip Süper Lig'in zirvesinde şampiyonluk yarışını sürdürüyor.
Cimbom'un bu yükselişinde teknik direktör Okan Buruk ile beraber bazı futbolcuların performansı ön plana çıkıyor.
O futbolculardan birisi de Mauro Icardi.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü, ülkesinin medyasında da gündemde.
Caras adlı sitede yer alan habere göre; 29 yaşındaki golcü, hayat arkadaşı Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra tamamen sarı kırmızılı takıma odaklandı.
Icardi'nin eski formunu yeniden yakaladığına da vurgu yapıldı.
Sarı kırmızılı Yönetim, şampiyon olunması durumunda Icardi'nin bonservisini almak için tüm şartları zorlayacak.
PSG, kadroda düşünmediği Arjantinli forvet için 15 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.
Transfermarkt verilerine göre 29 oyuncunun piyasa değeri 17.5 milyon Euro.
Icardi, G.Saray'da oynadığı 9 maçta 540 dakika sahada kaldı.
Deneyimli isim bu süre içinde 5 gol attı.
Gollerinin yanında 4 asistle takımına skor katkısında bulundu.
Mauro Icardi'nin durumunu bazı Avrupa kulüpleri de yakından takip ediyor.
Barcelona alt yapısından yetişen 29 yaşındaki futbolcu kariyerinde birçok önemli kulübün formasını terletti.
Icardi, Inter, Sampdoria ve Paris Saint-Germain'de top koşturdu.
PSG 2020 yılında Icardi'yi 50 milyon Euro bonservisle Inter'den transfer etmişti.
Icardi Fransız ekibinde toplamda 92 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 38 gol attı 10 da asist üretti.