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GALATASARAY HABERLERİ | Icardi için olay yorum! "Wanda Nara..."

Galatasaray'da gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Mauro Icardi, ülkesinde de gündemden düşmüyor. Arjantin basını Icardi'nin bu performansının nedeni olarak flaş bir detay sundu. İşte o haber...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 12:46
GALATASARAY HABERLERİ | Icardi için olay yorum! "Wanda Nara..."

Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Icardi için olay yorum! "Wanda Nara..."

Sarı kırmızılı ekip Süper Lig'in zirvesinde şampiyonluk yarışını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Icardi için olay yorum! "Wanda Nara..."

Cimbom'un bu yükselişinde teknik direktör Okan Buruk ile beraber bazı futbolcuların performansı ön plana çıkıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Icardi için olay yorum! "Wanda Nara..."

O futbolculardan birisi de Mauro Icardi.

GALATASARAY HABERLERİ | Icardi için olay yorum! "Wanda Nara..."

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü, ülkesinin medyasında da gündemde.

GALATASARAY HABERLERİ | Icardi için olay yorum! "Wanda Nara..."

Caras adlı sitede yer alan habere göre; 29 yaşındaki golcü, hayat arkadaşı Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra tamamen sarı kırmızılı takıma odaklandı.

GALATASARAY HABERLERİ | Icardi için olay yorum! "Wanda Nara..."

Icardi'nin eski formunu yeniden yakaladığına da vurgu yapıldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Icardi için olay yorum! "Wanda Nara..."

Sarı kırmızılı Yönetim, şampiyon olunması durumunda Icardi'nin bonservisini almak için tüm şartları zorlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Icardi için olay yorum! "Wanda Nara..."

PSG, kadroda düşünmediği Arjantinli forvet için 15 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Icardi için olay yorum! "Wanda Nara..."

Transfermarkt verilerine göre 29 oyuncunun piyasa değeri 17.5 milyon Euro.

GALATASARAY HABERLERİ | Icardi için olay yorum! "Wanda Nara..."

Icardi, G.Saray'da oynadığı 9 maçta 540 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Icardi için olay yorum! "Wanda Nara..."

Deneyimli isim bu süre içinde 5 gol attı.

GALATASARAY HABERLERİ | Icardi için olay yorum! "Wanda Nara..."

Gollerinin yanında 4 asistle takımına skor katkısında bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ | Icardi için olay yorum! "Wanda Nara..."

Mauro Icardi'nin durumunu bazı Avrupa kulüpleri de yakından takip ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Icardi için olay yorum! "Wanda Nara..."

Barcelona alt yapısından yetişen 29 yaşındaki futbolcu kariyerinde birçok önemli kulübün formasını terletti.

GALATASARAY HABERLERİ | Icardi için olay yorum! "Wanda Nara..."

Icardi, Inter, Sampdoria ve Paris Saint-Germain'de top koşturdu.

GALATASARAY HABERLERİ | Icardi için olay yorum! "Wanda Nara..."

PSG 2020 yılında Icardi'yi 50 milyon Euro bonservisle Inter'den transfer etmişti.

GALATASARAY HABERLERİ | Icardi için olay yorum! "Wanda Nara..."

Icardi Fransız ekibinde toplamda 92 maça çıktı.

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