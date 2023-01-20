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GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten PFDK kararlarına sert tepki! "Fenerbahçe formasıyla karar alıyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) kararlarına sert tepki gösterdi. İşte o açıklamalar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 20:56
GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten PFDK kararlarına sert tepki! "Fenerbahçe formasıyla karar alıyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) kararlarına sert tepki gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten PFDK kararlarına sert tepki! "Fenerbahçe formasıyla karar alıyor

Dursun Özbek, yaptığı açıklamada, PFDK'nin Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynadıkları maçtan sonra aleyhlerine verdiği kararların hakkaniyetten uzak olduğunu savunarak, "PFDK sezon başından beri saçma sapan, adaletsiz, orantısız kararlar veriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten PFDK kararlarına sert tepki! "Fenerbahçe formasıyla karar alıyor

Bu son karar ne kadar art niyetli olduklarını net bir şekilde gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten PFDK kararlarına sert tepki! "Fenerbahçe formasıyla karar alıyor

PFDK Başkanı'nın cüppesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor." diye konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten PFDK kararlarına sert tepki! "Fenerbahçe formasıyla karar alıyor

Fenerbahçe ile deplasmanda oynadıkları derbiden sonra verilen cezalara değinen Özbek, şunları kaydetti:

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten PFDK kararlarına sert tepki! "Fenerbahçe formasıyla karar alıyor

"Fenerbahçe maçında tüm stat koro halinde bize sinkaflı tezahürat yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten PFDK kararlarına sert tepki! "Fenerbahçe formasıyla karar alıyor

Orada çıkan cezaya bakın. Hatayspor maçından sonra bize verilen cezaya bakın.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten PFDK kararlarına sert tepki! "Fenerbahçe formasıyla karar alıyor

Oradaki gözlemci kafasını başka yere çevirip, kulaklarını da tıkadı demek ki. Ayıptır, ayıp.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten PFDK kararlarına sert tepki! "Fenerbahçe formasıyla karar alıyor

40 bloğa yasak demek, yaklaşık 25 bin Galatasaray taraftarı demek.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten PFDK kararlarına sert tepki! "Fenerbahçe formasıyla karar alıyor

Gelsinler bize Hatayspor maçında 25 bin kişinin küfür ettiğini göstersinler.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten PFDK kararlarına sert tepki! "Fenerbahçe formasıyla karar alıyor

Olacak iş midir bu? Ne hukuk var, ne adalet var, ne göz var, ne izan var."

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten PFDK kararlarına sert tepki! "Fenerbahçe formasıyla karar alıyor

"Galatasaray'a verilen cezalarda sezon başından beri bu kadar cömert davranmalarını anlıyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten PFDK kararlarına sert tepki! "Fenerbahçe formasıyla karar alıyor

Galatasaray'dan, onun büyük taraftarının gücünden çekiniyor, korkuyorlar." diyen Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten PFDK kararlarına sert tepki! "Fenerbahçe formasıyla karar alıyor

"Şunu kimse unutmasın, bugüne kadar Galatasaray taraftarının sesini kesecek herhangi bir güç olmadı, bundan sonra da olamaz.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten PFDK kararlarına sert tepki! "Fenerbahçe formasıyla karar alıyor

Biz, cumartesi günü tüm taraftarlarımızla kenetlenmiş bir şekilde Ali Sami Yen'de olacağız ve daha gür bir sesle takımımız için bağıracağız.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten PFDK kararlarına sert tepki! "Fenerbahçe formasıyla karar alıyor

Karşımızdaki bu ahlaksız ittifakı da yıkacağız.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten PFDK kararlarına sert tepki! "Fenerbahçe formasıyla karar alıyor

Sonunda iyi olanlar kazanacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten PFDK kararlarına sert tepki! "Fenerbahçe formasıyla karar alıyor

Biz, Türk futboluna herkes için adaleti, bunlara rağmen getireceğiz."

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten PFDK kararlarına sert tepki! "Fenerbahçe formasıyla karar alıyor

PFDK, Atakaş Hatayspor maçında çirkin ve kötü tezahürat eyleminin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesi gerekçesiyle Galatasaray'ın 100 bin lira para cezasına çarptırılmasına, ayrıca 40 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki maç için bloke edilmesine karar vermişti.

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