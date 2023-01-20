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Galatasaray - Antalyaspor canlı maç hangi kanalda? GS maçı saat kaçta? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Lider Galatasaray, Antalyaspor'u konuk edecek. Galatasaray Nef Stadyumu'nda oynanacak maçta Ali Şansalan düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Antalyaspor canlı maç hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 15:50 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 15:50
Galatasaray - Antalyaspor canlı maç hangi kanalda? GS maçı saat kaçta? | Spor Toto Süper Lig

Galatasaray - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Antalyaspor maçı 21 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

3 SAKAT 2 CEZALI 1 SINIRDA

Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu Galatasaray maçında 5 eksik oyuncu bulunuyor. Kırmızı beyazlı ekipte Ghacha, Fredy ve Haji Wright sakatlıkları dolayısıyla, geçen hafta oynanan Giresunspor maçında direkt kırmızı kart gören Fernando Martins ile sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fedor Kudryashov da takımdaki yerlerini alamayacak. Antalyaspor'da orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ise mücadelede şans bulması ve kart görmesi halinde ise bir sonraki hafta Antalya'da oynanacak Ümraniyespor maçında cezalı duruma düşecek.

ASpor CANLI YAYIN

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