Kadınlar çok rahat: 5-0

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nun 12. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, sahasında karşılaştığı 1207 Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri; 20. dakikada Birgül, 41. dakikada Yağmur, 66. dakikada Zehra, 83. dakikada Santos ve 90+4. dakikada da İsmigül kaydetti. Üst üste 3. galibiyetini elde eden Galatasaray, puanını 33'e yükseltirken, 1207 Antalyaspor ise 16 puanda kaldı.
TurkcellKadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nun 12. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, sahasında karşılaştığı 1207 Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri; 20. dakikada Birgül, 41. dakikada Yağmur, 66. dakikada Zehra, 83. dakikada Santos ve 90+4. dakikada da İsmigül kaydetti. Üst üste 3. galibiyetini elde eden Galatasaray, puanını 33'e yükseltirken, 1207 Antalyaspor ise 16 puanda kaldı.