Galatasaray'a Sacha Boey teklifi! Transfer kararı...

Galatasaray'da Sacha Boey transferin gözdesi konumunda.
Galatasaray'da Sacha Boey transferin gözdesi konumunda.
Genç sağ bek gösterdiği performansla takımın önemli isimleri arasında bulunuyor.
Savunmadaki dinamik yapısıyla rakip kanatları zorlayan Boey, hücuma verdiği katkıyla dikkat çekiyor.
Teknik direktör Okan Buruk da oyuncusunun performansından oldukça memnun.
Yükselen grafiğiyle Avrupa'dan birçok takım Sacha Boey'u radara almış durumda.
Başarılı oyuncuya Portekiz ekibi Sporting'in ardından bir talip daha çıktı.
TEKLİF YAPILDI!
Son olarak Udinese, Sacha Boey transferi için Galatasaray'a teklif gönderdi.
İtalyan ekibi 5 milyon euro para, 3 milyon euro başarı bonusu ayrıca sonraki satıştan pay karşılığında Fransız sağ beki kadrosuna katmak istediğini iletti.
GALATASARAY SATIŞA SICAK BAKMIYOR!
Buna karşılık Cimbom oyuncuyu satmaya sıcak bakmıyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, şampiyonluk yolunda takımın önemli isimleriyle yolları ayırmak istemiyor.
Genç oyuncunun performansından oldukça memnun olan Okan Buruk, takımda tutma isteğini yönetime iletti.
Astronomik bir teklif gelmediği sürece ayrılığa vize çıkmayacak.
Sacha Boey bu sezon Galatasaray'da 17 karşılaşmada forma giydi.
Bu müsabakalarda 2 asist katkısı verdi.
Galatasaray'daki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Profesyonel kariyerine 2019 yılında Rennes'de başlayan Boey, 1 sene sonra Dijon'a kiralandı.
Kiralıktan geri dönmesinin ardından Galatasaray'a transfer oldu.
Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde birer maçta forma giydi.
Sacha Boey sol bek mevkisinde de görev yapabiliyor.