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Galatasaray'a Sacha Boey teklifi! Transfer kararı...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın genç yıldızı Sacha Boey, transferde birçok Avrupa kulübünü peşine takmış durumda. Gösterdiği performansla göz dolduran 22 yaşındaki oyuncu için son olarak Udinese devreye girdi. İtalyan ekibi, sarı-kırmızılı yönetime resmi teklifini iletti. Peki Galatasaray'ın transfer kararı ne? İşte yapılan teklifin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 10:37
Galatasaray'a Sacha Boey teklifi! Transfer kararı...

Galatasaray'da Sacha Boey transferin gözdesi konumunda.

Galatasaray'a Sacha Boey teklifi! Transfer kararı...

Genç sağ bek gösterdiği performansla takımın önemli isimleri arasında bulunuyor.

Galatasaray'a Sacha Boey teklifi! Transfer kararı...

Savunmadaki dinamik yapısıyla rakip kanatları zorlayan Boey, hücuma verdiği katkıyla dikkat çekiyor.

Galatasaray'a Sacha Boey teklifi! Transfer kararı...

Teknik direktör Okan Buruk da oyuncusunun performansından oldukça memnun.

Galatasaray'a Sacha Boey teklifi! Transfer kararı...

Yükselen grafiğiyle Avrupa'dan birçok takım Sacha Boey'u radara almış durumda.

Galatasaray'a Sacha Boey teklifi! Transfer kararı...

Başarılı oyuncuya Portekiz ekibi Sporting'in ardından bir talip daha çıktı.

Galatasaray'a Sacha Boey teklifi! Transfer kararı...

TEKLİF YAPILDI!
Son olarak Udinese, Sacha Boey transferi için Galatasaray'a teklif gönderdi.

Galatasaray'a Sacha Boey teklifi! Transfer kararı...

İtalyan ekibi 5 milyon euro para, 3 milyon euro başarı bonusu ayrıca sonraki satıştan pay karşılığında Fransız sağ beki kadrosuna katmak istediğini iletti.

Galatasaray'a Sacha Boey teklifi! Transfer kararı...

GALATASARAY SATIŞA SICAK BAKMIYOR!
Buna karşılık Cimbom oyuncuyu satmaya sıcak bakmıyor.

Galatasaray'a Sacha Boey teklifi! Transfer kararı...

Sarı-kırmızılı yönetim, şampiyonluk yolunda takımın önemli isimleriyle yolları ayırmak istemiyor.

Galatasaray'a Sacha Boey teklifi! Transfer kararı...

Genç oyuncunun performansından oldukça memnun olan Okan Buruk, takımda tutma isteğini yönetime iletti.

Galatasaray'a Sacha Boey teklifi! Transfer kararı...

Astronomik bir teklif gelmediği sürece ayrılığa vize çıkmayacak.

Galatasaray'a Sacha Boey teklifi! Transfer kararı...

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'a Sacha Boey teklifi! Transfer kararı...

Profesyonel kariyerine 2019 yılında Rennes'de başlayan Boey, 1 sene sonra Dijon'a kiralandı.

Galatasaray'a Sacha Boey teklifi! Transfer kararı...

Kiralıktan geri dönmesinin ardından Galatasaray'a transfer oldu.

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