Beşiktaş'ın transfer hedefi Amir Hadziahmetovic'e Galatasaray teklif yapacak!

Beşiktaş ve İngiltere Premier Lig takımlarından Burnley'in istediği Konyasporlu Amir Hadziahmetovic için Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 25 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu için hareke geçti.

TRT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Amir Hadziahmetovic için Konyaspor'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

Amir Hadziahmetovic bu sezon Konyaspor formasını 23 müsabakada giydi. Tecrübeli orta saha bu süreçte rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Bosna Hersekli oyuncu takım arkadaşlarına da 4 gol pası verdi.