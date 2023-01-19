Antalyaspor'a as kadro

Okan Buruk, cumartesi akşamı Nef Stadyumu'nda oynanacak Antalya karşısında yıldızlarını sahaya sürecek. Kaleyi tekrar Fernando Muslera'ya emanet edecek olan Buruk, defans hattını Boey, Nelsson, Abdülkerim, Leo Dubois dörtlüsünden oluşturacak. Orta sahada Torreira-Oliveira, 10 numarada Mertens şans bulacak. Kanatlarda Barış ve Kerem, ileri uçta ise İcardi'yle gol arayacak.
Okan Buruk, cumartesi akşamı Nef Stadyumu'nda oynanacak Antalya karşısında yıldızlarını sahaya sürecek. Kaleyi tekrar Fernando Muslera'ya emanet edecek olan Buruk, defans hattını Boey, Nelsson, Abdülkerim, Leo Dubois dörtlüsünden oluşturacak. Orta sahada Torreira-Oliveira, 10 numarada Mertens şans bulacak. Kanatlarda Barış ve Kerem, ileri uçta ise İcardi'yle gol arayacak.