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Yeni savaşçı

Savunmasını yerli bir isimle güçlendirmek isteyen G.Saray, İstanbulspor forması giyen Mehmet Yeşil’i gündemine aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Yeni savaşçı

Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Galatasaray'da ara transfer çalışmaları sürüyor. Sol bek, stoper ve santrfor bölgelerine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, stoper transferi için Mehmet Yeşil'in durumunu yakından takip ediyor. Yerli oyuncu anlamında fazla alternatifi bulunmayan Galatasaray'ın Mehmet için resmi teklif yapması ve transferi noktalaması bekleniyor.


LİLLE DE İSTEDİ
Bu sezon gösterdiği istikrarlı performans ile dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında İstanbulspor'a transfer oldu. İstanbul ekibinin geçtiğimiz yıl Süper Lig'e çıkmasında da büyük pay sahibi olan Mehmet Yeşil'i, sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille de kadrosuna katmak istedi ancak genç futbolcunun transferi yetişmediği için gerçekleşmedi.


2. sırada yer buldu
Mehmet Yeşil, pas arasında Süper Lig'de stoper oyuncuları arasında 2. sırada yer alıyor. Maç başına 9.05 pas arası ile bu parametrede Mehremic'in ardında bulunuyor. 24 yaşındaki oyuncu ayrıca ligde başarılı defansif aksiyon parametresinde de maç başına 15.86 ile 5. sırada...


20 MAÇA ÇIKTI
Mehmet Yeşil, bu sezon 18'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere 20 maçta forma giyerken 2 gol atma başarısı gösterdi.

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