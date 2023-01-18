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Serkan Korkmaz Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarı Serkan Korkmaz, Alanyaspor - Galatasaray maçını köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 08:45 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 08:50
Serkan Korkmaz Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Fotomaç Gazetesi yazarı Serkan Korkmaz, bugünkü köşesinde Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı. İşte o yazı...

Serkan Korkmaz Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ: MAÇ KAÇ KAÇ!

"Kazanmaya alışmak" diye bir şey var belli ki...

Serkan Korkmaz Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Dün akşam Alanya'daki Galatasaray on birini görünce yakın zamanda Trabzon'a beş gol atmış bir Alanyaspor'un bu fırsatı kaçırmayacağını düşünmüştüm.

Serkan Korkmaz Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Maçın ilk on beş dakikasında skor ev sahibi takım lehine iki ya da üç farklı olabilirdi.

Serkan Korkmaz Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray'ın "büyük takım" standartlarına erişen duran top kullanma seviyesiyle gelen Nelsson golü bir anda gidişatı değiştirdi.

Serkan Korkmaz Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Sarı kırmızılıların süper futbolcusu Mertens'in nefis golüyle fark ikiye çıktı.

Serkan Korkmaz Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Devre arasında bir arkadaşınız size "maç kaç kaç" diye sorup 0-2'lik skoru öğrense, "e normal tabi" derdi.

Serkan Korkmaz Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

İzlemeyene skor normaldi belki ama ben çok daha enteresan düşüncelere dalmıştım devre arası itibarıyla.

Serkan Korkmaz Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Böylesine bir rotasyonla çıkılan zorlu bir deplasman maçında, kötü oynarken, bir duran top ve bir de sorumluluk sahibi bir yıldızın golüyle önde olmak belki de iyi oynayıp önde olmak kadar önemliydi.

Serkan Korkmaz Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray kazanmaya alışmış bir kere...

Serkan Korkmaz Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Taşın altına elini koyan yıldızları, her cendereden çıkabilecek duran top organizasyonları ve forma için savaşan futbolcuları var.

Serkan Korkmaz Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Okan'ın özellikle maçın ilk bölümündeki kurtarışlarını es geçmeyelim.

Serkan Korkmaz Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Takımı ayakta tutup umutlandıran bir Muslera performansı sergiledi adeta.

Serkan Korkmaz Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Emin hala tam anlamıyla güven vermiyor.

Serkan Korkmaz Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Sürekli oynayacağı, seviyesine uygun bir ligde doğru bir takıma kiralanması mantıklı olabilir.

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