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Mümkün değil

Çalımbay, Emre gelmeden Uğur'u vermeyeceklerini söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Mümkün değil

Galatasaray'a transferi gündemde olan Uğur Çiftçi, Sivasspor'un Karacabey'le oynadığı kupa maçında 90 dakika forma giydi. 3-0'lık galibiyet sonrası Uğur'un transferiyle ilgili açıklamada bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, "Uğur gitmek istiyor. Hedeflerinden birisi büyük takımlarda oynamak. Bence önünü açmak gerekiyor. Ama Emre Taşdemir gelmeden Uğur'u verme şansımız yok. Mümkün değil. Uğur da bunun farkında" dedi. Oyuncunun kariyeri açısından bu transferin çok değerli olduğunu kaydeden Çalımbay, "Uğur, istekli, arzulu ama şu anda net bir şey yok. Eğer Emre bize gelirse ondan sonra büyük bir ihtimalle anlaşılır" ifadesini kullandı.

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