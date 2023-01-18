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Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer iddialarına cevap geldi!

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı İspanyol yıldız Juan Mata'nın, sürekli forma şansı bulamıyor olmasından dolayı takımdan ayrılacağı iddiaları gündemdeydi. Juan Mata, bu iddialara cevap verir nitelikle sözle sarf etti. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 15:59
Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer iddialarına cevap geldi!

Galatasaray yeni bir takım oluşturduğu için ilk haftalarda istikrarsız sonuçlara imza attı. Sezon başında göreve gelen teknik direktörü Okan Buruk ile sonrasında müthiş bir ivme yakalayan Galatasaray art arda elde ettiği galibiyetlerle zirveye yerleşti.

Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer iddialarına cevap geldi!

Süper Lig'de üst üste 8 galibiyet alan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde 4 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer iddialarına cevap geldi!

BİRÇOK ALANDA İLK SIRADA YER ALIYOR
Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından Galatasaray 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer iddialarına cevap geldi!

Süper Lig'in ilk yarısında iyi bir performans sergileyen Cimbom, birçok alanda da ilk sırada yer aldı.

Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer iddialarına cevap geldi!

Galatasaray'ın, 8'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 11 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Aslan uzun bir süre sonra böylesine iyi bir seri yakalamış oldu.

Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer iddialarına cevap geldi!

36 KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADILAR
Galatasaray, oynadığı 18 lig maçında 36 kez fileleri havalandırdı. Bu alanda da en fazla gol kaydeden 3. takım olmayı başardı.

Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer iddialarına cevap geldi!

Cimbom, ligin ilk yarısında konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 7-0 yenerek son yılların en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer iddialarına cevap geldi!

Aslan, ayrıca evinde Hatayspor'u 4-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi de 3-0 yenmeyi başardı.

Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer iddialarına cevap geldi!

KALESİNE ADETA DUVAR ÖRDÜ
Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'in ilk yarısında sadece 13 gol yedi. Sezon başında savunma hattında değişikliğe giden Galatasaray, bu alanda ligin en iyisi olarak dikkat çekiyor.

Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer iddialarına cevap geldi!

Aslan, ligin ilk yarısında 18 maçın 8'inde de gol yemedi.

Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer iddialarına cevap geldi!

Galatasaray ligin ilk yarısında ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kaybetmedi.

Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer iddialarına cevap geldi!

Aslan, evinde Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla geçti.

Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer iddialarına cevap geldi!

Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşan Aslan, rakibini 3-0'lık skorla sürklase etti.

Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer iddialarına cevap geldi!

MATA HATAY MAÇINDA SİNYALİ VERDİ
Takvim'in haberine göre, Galatasaray'da bu sezon yeteri kadar forma şansı bulamayan İspanyol orta saha oyuncusu Mata son haftalarda ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiriyor.

Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer iddialarına cevap geldi!

Hatayspor maçında iki gol atan ve oynadığı futbolla taraftarın beğenisini kazanan İspanyol orta saha oyuncusu, ilerleyen haftalarda da takıma büyük katkı vereceğinin sinyallerini verdi.

Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer iddialarına cevap geldi!

GALATASARAY'DA SIRASINI BEKLİYOR
Cimbom'un 34 yaşındaki yıldızı Juan Mata, besoccer'a önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, İstanbul'da mutlu olduğunu belirterek, " Şu anda ligde olmak istediğimiz yerdeyiz ama alçakgönüllü olmalıyız. Önümüzde daha çok maç var" diye ekledi.

Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer iddialarına cevap geldi!

Haberde, Mata'nın Eylül ayında Galatasaray'a coşkulu bir şekilde katıldığı vurgulanarak, "Ancak Mata aylar geçmesine rağmen devamlılığı yakalayamadı.

Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer iddialarına cevap geldi!

Takımdan ayrılacağı iddiaları ortaya atıldı. Ancak o Galatasaray'da sırasını bekliyor" ifadeleri kullanıldı.

Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer iddialarına cevap geldi!

BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM
Hatayspor'a iki gol atan Mata'nın bu maçla birlikte bir dönüm noktası yaşadığı belirtilerek yıldız oyucunun formunun yükseldiği ifade edildi.

Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer iddialarına cevap geldi!

Tecrübeli oyuncunun "Bu taraftarların önünde gol atmak bir zevk. İstanbul'da ve Galatasaray'da çok mutluyum. İlk günden itibaren karşılandığım yol için minnettarım" sözlerine yer verildi.

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