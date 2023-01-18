Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer iddialarına cevap geldi!

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı İspanyol yıldız Juan Mata'nın, sürekli forma şansı bulamıyor olmasından dolayı takımdan ayrılacağı iddiaları gündemdeydi. Juan Mata, bu iddialara cevap verir nitelikle sözle sarf etti. İşte ayrıntılar...
Galatasaray yeni bir takım oluşturduğu için ilk haftalarda istikrarsız sonuçlara imza attı. Sezon başında göreve gelen teknik direktörü Okan Buruk ile sonrasında müthiş bir ivme yakalayan Galatasaray art arda elde ettiği galibiyetlerle zirveye yerleşti.
Süper Lig'de üst üste 8 galibiyet alan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde 4 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
BİRÇOK ALANDA İLK SIRADA YER ALIYOR Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından Galatasaray 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle rakiplerini geride bırakmayı başardı.
Süper Lig'in ilk yarısında iyi bir performans sergileyen Cimbom, birçok alanda da ilk sırada yer aldı.
Galatasaray'ın, 8'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 11 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Aslan uzun bir süre sonra böylesine iyi bir seri yakalamış oldu.
36 KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADILAR Galatasaray, oynadığı 18 lig maçında 36 kez fileleri havalandırdı. Bu alanda da en fazla gol kaydeden 3. takım olmayı başardı.
Cimbom, ligin ilk yarısında konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 7-0 yenerek son yılların en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.
Aslan, ayrıca evinde Hatayspor'u 4-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi de 3-0 yenmeyi başardı.
KALESİNE ADETA DUVAR ÖRDÜ Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'in ilk yarısında sadece 13 gol yedi. Sezon başında savunma hattında değişikliğe giden Galatasaray, bu alanda ligin en iyisi olarak dikkat çekiyor.
Aslan, ligin ilk yarısında 18 maçın 8'inde de gol yemedi.
Galatasaray ligin ilk yarısında ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kaybetmedi.
Aslan, evinde Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla geçti.
Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşan Aslan, rakibini 3-0'lık skorla sürklase etti.
MATA HATAY MAÇINDA SİNYALİ VERDİ Takvim'in haberine göre, Galatasaray'da bu sezon yeteri kadar forma şansı bulamayan İspanyol orta saha oyuncusu Mata son haftalarda ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiriyor.
Hatayspor maçında iki gol atan ve oynadığı futbolla taraftarın beğenisini kazanan İspanyol orta saha oyuncusu, ilerleyen haftalarda da takıma büyük katkı vereceğinin sinyallerini verdi.
GALATASARAY'DA SIRASINI BEKLİYOR Cimbom'un 34 yaşındaki yıldızı Juan Mata, besoccer'a önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, İstanbul'da mutlu olduğunu belirterek, " Şu anda ligde olmak istediğimiz yerdeyiz ama alçakgönüllü olmalıyız. Önümüzde daha çok maç var" diye ekledi.
Haberde, Mata'nın Eylül ayında Galatasaray'a coşkulu bir şekilde katıldığı vurgulanarak, "Ancak Mata aylar geçmesine rağmen devamlılığı yakalayamadı.
Takımdan ayrılacağı iddiaları ortaya atıldı. Ancak o Galatasaray'da sırasını bekliyor" ifadeleri kullanıldı.
BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM Hatayspor'a iki gol atan Mata'nın bu maçla birlikte bir dönüm noktası yaşadığı belirtilerek yıldız oyucunun formunun yükseldiği ifade edildi.
Tecrübeli oyuncunun "Bu taraftarların önünde gol atmak bir zevk. İstanbul'da ve Galatasaray'da çok mutluyum. İlk günden itibaren karşılandığım yol için minnettarım" sözlerine yer verildi.