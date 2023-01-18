Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer iddialarına cevap geldi!

GALATASARAY'DA SIRASINI BEKLİYOR

Cimbom'un 34 yaşındaki yıldızı Juan Mata, besoccer'a önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, İstanbul'da mutlu olduğunu belirterek, " Şu anda ligde olmak istediğimiz yerdeyiz ama alçakgönüllü olmalıyız. Önümüzde daha çok maç var" diye ekledi.