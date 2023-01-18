Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Haris Seferovic...

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Sarı-kırmızılılar, ligde 8 maçlık bir galibiyet serisi yakalayarak en yakın Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden Aslan, son 16 turu maçında Alanyaspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Yarıştığı iki kulvarda da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, sezon öncesi yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettirmişti.
Icardi, Mata, Mertens, Oliveira ve Torreira gibi isimleri renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, dünya çapında gündem olmuştu.
Cimbom'un en çok konuşulan transferlerinden biri de Haris Seferovic olmuştu.
Deneyimli golcü, sezon başında Benfica'dan kiralık olarak transfer edilmişti.
Ancak İsviçreli forvet gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.
Süper Lig'de 10 maçta görev alan Haris Seferovic, skor katkısı üretemedi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta süre bulan 30 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı.
Ocak ayında kadrosunda değişiklikler yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, performansıyla hayal kırıklığı yaratan Seferovic ile yola devam etmeyi düşünmüyor.
Haris Seferovic'ten en az zararla kurtulmak isteyen Galatasaray, oyuncuyu bir an önce göndermenin planlarını yapıyor.
İsviçreli oyuncunun menajeri Fali Ramadani, önceki gün İstanbul'a geldi.
BENFICA SEFEROVIC'İ İSTEMİYOR
Ramadani Benfica'nın Seferovic'i geri istemediğini net olarak iletti.
Fali Ramadani, golcüye birlikte bir takım bulmak zorunda olduklarını aktardı.
HARIS SEFEROVİC KİMDİR?
Haris Seferovic, 22 Şubat 1992 tarihinde İsviçre'de dünyaya geldi.
Futbola Sursee altyapısında başlayan İsviçreli forvet, Luzern ve Zürih altyapılarında da forma giydi.
Seferovic kariyerinde Grasshoppers, Fiorentina, Neuchatel Xamax, Lecce, Novara, Real Sociedad, Frankfurt ve Benfica formalarını da terletti.
Sezon başında kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan 30 yaşındaki santrfor, İsviçre Milli Takımı ile çıktığı 92 maçta 25 gol attı.
Benfica ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Haris Seferovic'in güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.