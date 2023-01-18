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Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Haris Seferovic...

Son dakika Galatasaray haberleri: Ocak ayında kadroda düşünmediği birkaç isimle yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da takımdan gönderilmesi beklenen isimlerin başında Haris Seferovic geliyor. Sarı-kırmızılıların Benfica'ya geri göndermeyi planladığı İsviçreli golcüyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 11:34
Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Haris Seferovic...

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Galatasaray'da yüzler gülüyor.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Haris Seferovic...

Sarı-kırmızılılar, ligde 8 maçlık bir galibiyet serisi yakalayarak en yakın Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Haris Seferovic...

Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden Aslan, son 16 turu maçında Alanyaspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Haris Seferovic...

Yarıştığı iki kulvarda da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, sezon öncesi yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettirmişti.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Haris Seferovic...

Icardi, Mata, Mertens, Oliveira ve Torreira gibi isimleri renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, dünya çapında gündem olmuştu.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Haris Seferovic...

Cimbom'un en çok konuşulan transferlerinden biri de Haris Seferovic olmuştu.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Haris Seferovic...

Deneyimli golcü, sezon başında Benfica'dan kiralık olarak transfer edilmişti.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Haris Seferovic...

Ancak İsviçreli forvet gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Haris Seferovic...

Süper Lig'de 10 maçta görev alan Haris Seferovic, skor katkısı üretemedi.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Haris Seferovic...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta süre bulan 30 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Haris Seferovic...

Ocak ayında kadrosunda değişiklikler yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, performansıyla hayal kırıklığı yaratan Seferovic ile yola devam etmeyi düşünmüyor.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Haris Seferovic...

Haris Seferovic'ten en az zararla kurtulmak isteyen Galatasaray, oyuncuyu bir an önce göndermenin planlarını yapıyor.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Haris Seferovic...

İsviçreli oyuncunun menajeri Fali Ramadani, önceki gün İstanbul'a geldi.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Haris Seferovic...

BENFICA SEFEROVIC'İ İSTEMİYOR

Ramadani Benfica'nın Seferovic'i geri istemediğini net olarak iletti.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Haris Seferovic...

Fali Ramadani, golcüye birlikte bir takım bulmak zorunda olduklarını aktardı.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Haris Seferovic...

HARIS SEFEROVİC KİMDİR?

Haris Seferovic, 22 Şubat 1992 tarihinde İsviçre'de dünyaya geldi.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Haris Seferovic...

Futbola Sursee altyapısında başlayan İsviçreli forvet, Luzern ve Zürih altyapılarında da forma giydi.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Haris Seferovic...

Seferovic kariyerinde Grasshoppers, Fiorentina, Neuchatel Xamax, Lecce, Novara, Real Sociedad, Frankfurt ve Benfica formalarını da terletti.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Haris Seferovic...

Sezon başında kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan 30 yaşındaki santrfor, İsviçre Milli Takımı ile çıktığı 92 maçta 25 gol attı.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Haris Seferovic...

Benfica ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Haris Seferovic'in güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

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