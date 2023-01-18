GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Taraftarlar harekete geçti

Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda yoluna tam gaz devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda yoluna tam gaz devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi gündemden düşmüyor.
Sezon başında PSG'de kiralanan yıldız golcü, özel hayatıyla sık sık konuşulmuştu.
Son zamanlarda sergilediği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren deneyimli golcü, transfer iddialarıyla da gündem olmaya başladı.
Icardi'nin adı son günlerde Serie A devi Milan ile anılıyor.
PSG'nin Milan forması giyen Rafael Leao'yu kadrosuna katmak istediği ve bu transferde Mauro Icardi'yi takasta kullanacağı öne sürüldü.
Öte yandan Galatasaray da yıldız golcünün bonservisini almak için harekete geçti.
Sarı-kırmızılılarda Başkan Vekili Erden Timur'un Fransa'ya giderek PSG'li yetkililerle bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
Galatasaray da Icardi'nin bonservisini almak için bastırırken, 29 yaşındaki forvetle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
NEWELL'S OLD BOYS ICARDI İÇİN DEVREDE
Milliyet'in haberine göre; ülkesinin takımlarından olan Newell's Old Boys, 29 yaşındaki forveti kadrosuna katmak istiyor.
Arjantin kulübü, bütçesini zorlayacak böyle bir olası transferde, futbolcunun takınacağı tutum sayesinde transferin gerçekleşebileceğini düşünüyor.
Mauro Icardi bir Newell's Old Boys taraftarı ve zamanında, bir gün Arjantin'de oynamayı istediğini söylemişti.
Kulüp bu yüzden yıldız futbolcunun bu transferde ücretlerinde azalma sağlayabileceğini ve indirime gidebileceğini ümit ediyor.
Bu şekilde bu transferin gerçekleşebileceğine inanıyor.
TARAFTAR BASKI YAPIYOR
Newell's Old Boys taraftarları da bu transferin gerçekleşmesi adına sosyal medyada kampanyalar düzenliyor.
Zaman konuyla ilgili hashtag'leri ülkede gündem yapan taraftar, yönetime Icardi transferi için baskı yapıyor.
Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maça çıktı.
Arjantinli yıldız, 5 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Icardi'nin PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Golcü oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17.5 milyon Euro.