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GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Taraftarlar harekete geçti

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Adı Milan ile de anılan Arjantinli yıldıza sürpriz bir talip çıktı. İşte o takım... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 15:23
GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Taraftarlar harekete geçti

Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda yoluna tam gaz devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Taraftarlar harekete geçti

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi gündemden düşmüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Taraftarlar harekete geçti

Sezon başında PSG'de kiralanan yıldız golcü, özel hayatıyla sık sık konuşulmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Taraftarlar harekete geçti

Son zamanlarda sergilediği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren deneyimli golcü, transfer iddialarıyla da gündem olmaya başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Taraftarlar harekete geçti

Icardi'nin adı son günlerde Serie A devi Milan ile anılıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Taraftarlar harekete geçti

PSG'nin Milan forması giyen Rafael Leao'yu kadrosuna katmak istediği ve bu transferde Mauro Icardi'yi takasta kullanacağı öne sürüldü.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Taraftarlar harekete geçti

Öte yandan Galatasaray da yıldız golcünün bonservisini almak için harekete geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Taraftarlar harekete geçti

Sarı-kırmızılılarda Başkan Vekili Erden Timur'un Fransa'ya giderek PSG'li yetkililerle bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Taraftarlar harekete geçti

Galatasaray da Icardi'nin bonservisini almak için bastırırken, 29 yaşındaki forvetle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Taraftarlar harekete geçti

NEWELL'S OLD BOYS ICARDI İÇİN DEVREDE

Milliyet'in haberine göre; ülkesinin takımlarından olan Newell's Old Boys, 29 yaşındaki forveti kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Taraftarlar harekete geçti

Arjantin kulübü, bütçesini zorlayacak böyle bir olası transferde, futbolcunun takınacağı tutum sayesinde transferin gerçekleşebileceğini düşünüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Taraftarlar harekete geçti

Mauro Icardi bir Newell's Old Boys taraftarı ve zamanında, bir gün Arjantin'de oynamayı istediğini söylemişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Taraftarlar harekete geçti

Kulüp bu yüzden yıldız futbolcunun bu transferde ücretlerinde azalma sağlayabileceğini ve indirime gidebileceğini ümit ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Taraftarlar harekete geçti

Bu şekilde bu transferin gerçekleşebileceğine inanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Taraftarlar harekete geçti

TARAFTAR BASKI YAPIYOR

Newell's Old Boys taraftarları da bu transferin gerçekleşmesi adına sosyal medyada kampanyalar düzenliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Taraftarlar harekete geçti

Zaman konuyla ilgili hashtag'leri ülkede gündem yapan taraftar, yönetime Icardi transferi için baskı yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Taraftarlar harekete geçti

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Taraftarlar harekete geçti

Arjantinli yıldız, 5 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

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