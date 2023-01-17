Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda tur peşinde! İşte Okan Buruk'un 11'i

Cimbom, ligde tahta oturduktan sonra hafta arası mesaisinde Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacak. Geçen sezonu 13. basamakta tamamladığı için erken turlardan kupaya giren Aslan sırasıyla Kastamonuspor, Ofspor ve Keçiörengücü'nü mağlup etmişti. Bugün rakip Alanyaspor. Akdeniz ekibinin sahasında oynanacak. 20.30'da Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşmayı A SPOR naklen ekranlara taşıyacak. Aslan'ın hedefi ligdeki büyük çıkışını kupaya da taşıyarak zorlu deplasmanda Alanya engelini aşmak ve çeyrek finale kalmak.



KONSANTRASYON İSTEDİ

Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'na büyük önem veriyor. Başarılı çalıştırıcı zorlu fikstür nedeniyle Alanyaspor karşısına rotasyon yaparak çıkacak. Öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştiren başarılı teknik direktör "Biz Galatasaray takımıyız. Lig şampiyonluğu gibi, Türkiye Kupası'nda da hedefimiz en yukarısı. Keyifli futbol oynuyoruz. Bu oyunu sürdürmeliyiz. Alanyaspor'u da yenerek kupada yolumuza devam etmeliyiz. Lig maçını değil, bu maçı düşünün. Konsantre olun" ifadelerini kullandı.



TEHLİKELİ BİR RAKİP

Cimbom'un bugünkü rakibi Alanyaspor son yıllarda sarı-kırmızılılara bir hayli ters geliyor. Akdeniz ekibi, Galatasaray'ı 2020 ve 2021 yıllarında kupa dışına itmişti. İki takım arasında oynanan son 7 karşılaşmanın 7'sini Alanyaspor, sadece 1'ini sarı-kırmızılılar kazandı. Okan Buruk ve öğrencileri bu kötü istatistiği tersine çevirmeye çalışacak.



10 MAÇTIR MÜTHİŞ SERİ YAKALADI

Sarı-kırmızılılar şu sıralarda çok formda. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı son 10 maçı da kazandı. Ligde Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor'u, Türkiye Kupası'nda ise Ofspor ile Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti. Cimbom, Alanyaspor'u yenerek serisini 11 maça çıkarmayı hedefliyor.



MUSLERA KADRODA YOK

Teknik Direktör Okan Buruk Alanyaspor maçının kamp kadrosunda sürprizlere imza attı. Muslera, Alanya'ya götürülmedi. Bugün kaleyi Okan Kocuk koruyacak. Boey, Oliveira, Mata, Seferovic ve Yusuf Demir'in yanı sıra tedavileri süren Kazımcan ile Ross da kamp kadrosunda kendine yer bulamadı.



TAKIMLARIN KUPA YOLU

Galatasaray, Türkiye Kupası'na 3. turdan başladı ve bu turda karşılaştığı Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla eledi. Sarı- kırmızılılar 4. turda Ofspor'u 2-1, 5. turda da Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek tur atladı. Alanyaspor ise 4. turdan dahil olduğu Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'u 3-0, 5. turda ise Eyüpspor'u 3-2'lik skorla geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Zorlu mücadele öncesi 2 takımın 11'i

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fatih, Balkovec, Umut, Efecan, Zinedine, Efkan, Pererira, Lusamba, A. Hassan

Galatasaray: Okan, Dubois, Emin, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Torreira, Berkan, Yunus, Mertens, Rashica, Icardi