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Hakkı Yalçın'dan Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor değerlendirmesi! "En büyük tehlike..."

Fotomaç Gazetesi köşe yazarlarından Hakkı Yalçın, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere; Süper Lig'i değerlendirdi. Usta yazar, 4 büyükler haricinde hakem hatalarına da değindi. Yalçın, Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Galatasaray'da Okan Buruk'a dair önemli tespitlerde bulundu. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 09:53 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 10:55
Hakkı Yalçın'dan olay sözler! "Zalim futbolcu sürüsü"

Ligin ilk yarısını başladığı gibi bitiremeyenler de oldu, son haftalarda puan cetvelinin seyrini değiştirenler de.

Hakkı Yalçın'dan olay sözler! "Zalim futbolcu sürüsü"

Haftalar önce; okumaya başlarken sonunu tahmin ettiğimiz çizgi romanları öne sürüp, "Fenerbahçe takım oyunuyla ve sahadaki duruşuyla ilk yarının farklı lideridir" diye yazmıştım, yanıldım.

Hakkı Yalçın'dan olay sözler! "Zalim futbolcu sürüsü"

Lige harika bir başlangıç yapan takımın, sonraki puan kayıplarının "disiplin kuşunun" vurulmasıyla da ilgisi vardı, futbol olarak yolundan caymakla da.

Hakkı Yalçın'dan olay sözler! "Zalim futbolcu sürüsü"

Harika takım futbol olarak sıradanlaştı.

Hakkı Yalçın'dan olay sözler! "Zalim futbolcu sürüsü"

Ve tabii Jesus. Güçlü teknik adam duruşunu sekteye uğratan yanlışlara imza attı, kolaycılığın cazibesine kapıldı.

Hakkı Yalçın'dan olay sözler! "Zalim futbolcu sürüsü"

Gaziantep karşısında kazanılan 3 puanda bile futbol özne değildi ve kazanma şartlarını Fenerbahçe'den çok rakip takım futbolcuları üretti.

Hakkı Yalçın'dan olay sözler! "Zalim futbolcu sürüsü"

O yüzden Fenerbahçe'nin Galatasaray'la olan puan farkından önce; sezon başındaki Fenerbahçe farkıyla, ilk yarının son maçlarındaki Fenerbahçe farkı arasındaki "futbol açığını" kapatması daha önemli bir gerçek.

Hakkı Yalçın'dan olay sözler! "Zalim futbolcu sürüsü"

İlk yarıyı lider bitiren Galatasaray'ın ilginç bir takım duruşu vardı.

Hakkı Yalçın'dan olay sözler! "Zalim futbolcu sürüsü"

Takım sezon başında küçük çaplı fırtınalar yaşadı.

Hakkı Yalçın'dan olay sözler! "Zalim futbolcu sürüsü"

Okan Buruk'un kuyusunun kazılması için çalışan güçler de mevcuttu ama taraftar kendisini hiç yalnız bırakmadı.

Hakkı Yalçın'dan olay sözler! "Zalim futbolcu sürüsü"

Galatasaray'ın futbol olarak tavan yaptığı maçlar Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarıydı.

Hakkı Yalçın'dan olay sözler! "Zalim futbolcu sürüsü"

İki maç için de tabirim "olağanüstü Galatasaray!" Mücadele gücünden beslenen takımda emekçileri de gördük, çok özel maçlarda İcardi faktörünün yansımalarını da.

Hakkı Yalçın'dan olay sözler! "Zalim futbolcu sürüsü"

Galibiyetin önünü açan dokunuşlar ve futbolun sanat tarzını benimsemek her futbolcunun harcı değil.

Hakkı Yalçın'dan olay sözler! "Zalim futbolcu sürüsü"

Galatasaray için en büyük tehlike;

Hakkı Yalçın'dan olay sözler! "Zalim futbolcu sürüsü"

"fikstür avantajından" bahsedenler.

Hakkı Yalçın'dan olay sözler! "Zalim futbolcu sürüsü"

Ligin ikinci yarılarında özellikle küme düşme potasındaki takımlar ezeli rakipler kadar zorludur.

Hakkı Yalçın'dan olay sözler! "Zalim futbolcu sürüsü"

Ayrıca liderliği korumak onu elde etmekten daha çok emek ister.

Hakkı Yalçın'dan olay sözler! "Zalim futbolcu sürüsü"

İlk yarıda Beşiktaş ve Trabzonspor'un çelişkilerle dolu bir yolculuğu oldu.

Hakkı Yalçın'dan olay sözler! "Zalim futbolcu sürüsü"

Kazanmaları gereken maçlardaki kolay kayıplar, liderle puan farkının sebeplerini oluşturdu.

Hakkı Yalçın'dan olay sözler! "Zalim futbolcu sürüsü"

Bütün büyük takımlar kendilerini onarmakla ve elindeki gerçekleri hayata geçirmekle huzur bulur. Uzun bir yolculuk varsa umut da vardır.

Hakkı Yalçın'dan olay sözler! "Zalim futbolcu sürüsü"

Hakemlerin ilk yarıda maçların sonuçlarına etki edecek kadar yanlışları oldu. Düdük çalmak çocuk oyuncağı, önemli olan gördüklerini çalabilmek, emek çalmak değil.

Hakkı Yalçın'dan olay sözler! "Zalim futbolcu sürüsü"

Shakespeare'in harika sözü;
"haksızlık etsen de senin hakkını savunacağım." O yüzden hakemlerin bolca konuşulduğu ilk yarı sonrasında futbolcular ve yöneticilerin hakemlerden daha büyük sorun olduğu gerçeğine göz atmalıyız.

Hakkı Yalçın'dan olay sözler! "Zalim futbolcu sürüsü"

Ama inkar ettikleriyle beslenenlere seslenmenin hiçbir zaman yararı yoktur. Yanlışlarını gizlemeyi ustalık sayanlar için gerçeklerin de hükmü yoktur. Asalet ve zerafet eskidendi çok eskiden!

Hakkı Yalçın'dan olay sözler! "Zalim futbolcu sürüsü"

Bırakın ayağa kalkmayı, oturduğu yerden bile kendilerini dize getiren rakiplerini alkışlamayanları gördük. Zavallı faul artistlerini ve hokkabazları gördük ama Türk futbol tarihinde rakiplerinin bileklerine kasti olarak basan zalim futbolcu sürüsünü hiç görmemiştik.

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