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Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Yıldız golcü Aslan olacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılar, yıldız golcüyü kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 12:29
Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Yıldız golcü Aslan olacak

Sezonun ilk yarısını zirvede tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Yıldız golcü Aslan olacak

Süper Lig'de çıktığı son 8 maçı kazanarak en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 4 puan fark atan sarı-kırmızılılarda 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalar sürüyor.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Yıldız golcü Aslan olacak

Teknik heyetin raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, ilk olarak Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi'nin transferini bitirmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Yıldız golcü Aslan olacak

30 yaşındaki sol bekle her konuda anlaşan Cimbom, Emre Taşdemir'in Sivasspor ile anlaşması sonrası transfere resmiyet kazandıracak.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Yıldız golcü Aslan olacak

Sol bek transferinde geri sayıma geçen Galatasaray, hücum hattını da güçlendirmek istiyor.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Yıldız golcü Aslan olacak

Sarı-kırmızılılar, sezon başında Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic'ten istenen katkıyı alamadı.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Yıldız golcü Aslan olacak

Aslan, ara transfer dönemi bitmeden İsviçreli golcüyle yollarını ayırmak istiyor.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Yıldız golcü Aslan olacak

Seferovic'in ayrılığı sonrası forvet takviyesi yapmayı planlayan yönetimden flaş bir hamle geldi.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Yıldız golcü Aslan olacak

Devre arası transfer dönemi için müzakereler yürüten sarı-kırmızılılar gelecek sezon için de kolları sıvamış durumda.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Yıldız golcü Aslan olacak

YENİDEN MOUSSA DEMBELE

Akşam'ın haberine göre; Galatasaray heyeti rotasını Fransız oyuncu Moussa Dembele'ye çevirdi.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Yıldız golcü Aslan olacak

OCAKTA OLMAZSA SEZON SONUNDA GELECEK

Gol yolunda Mauro Icardi, Bafetimbi Gomis, Haris Seferovic, gibi isimleri bulunduran sarı-kırmızılılar, fırsat transferi niteliğinde olan Lyon'un yıldızını kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Yıldız golcü Aslan olacak

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek golcü için Galatasaraylı yöneticiler oyuncuya "En kötü sezon sonunda görüşelim" mesajı gönderdi.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Yıldız golcü Aslan olacak

ERDEN TİMUR FRANSA'YA GİDİYOR

Erden Timur ve heyeti önümüzdeki günlerde tecrübeli oyuncu için Fransa'ya gidip devre arası için ilk görüşmeleri yapması bekleniyor.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Yıldız golcü Aslan olacak

Devre arası için istediği sonucu alamazsa sezon sonunda Moussa Dembele'yi bedavaya kadrosuna katmayı planlıyor.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Yıldız golcü Aslan olacak

Lyon ile sözleşmesinin son yılına giren 26 yaşındaki golcü Moussa Dembele, bu sezon 15 maçta görev alsa da maçların çok kısa bölümlerinde sahada kalabildi.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Yıldız golcü Aslan olacak

Oynadığı 690 dakikada 2 gol 1 asiste imzasını atan başarılı oyuncu, Lyon formasıyla toplam 159 maça çıkıp 69 gol 19 asist yaptı.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Yıldız golcü Aslan olacak

PSG altyapısında yetişen Moussa Dembele, kariyerinde Fulham, Celtic ve Atletico Madrid formaları da giydi.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Yıldız golcü Aslan olacak

Kariyerinin en iyi dönemini Celtic'te geçiren başarılı oyuncu, 94 maçta 51 gol 18 asistle oynadı.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Yıldız golcü Aslan olacak

Kariyerinde en yüksek değerini 2020 başında yaşayan Dembele'nin piyasa değeri 50 milyon euroya kadar çıkmıştı.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Yıldız golcü Aslan olacak

Yıldız futbolcunun şu anki piyasa değeri ise 18 milyon Euro.

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