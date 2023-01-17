Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Yıldız golcü Aslan olacak

Sezonun ilk yarısını zirvede tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sezonun ilk yarısını zirvede tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig'de çıktığı son 8 maçı kazanarak en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 4 puan fark atan sarı-kırmızılılarda 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalar sürüyor.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, ilk olarak Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi'nin transferini bitirmeye hazırlanıyor.
30 yaşındaki sol bekle her konuda anlaşan Cimbom, Emre Taşdemir'in Sivasspor ile anlaşması sonrası transfere resmiyet kazandıracak.
Sol bek transferinde geri sayıma geçen Galatasaray, hücum hattını da güçlendirmek istiyor.
Sarı-kırmızılılar, sezon başında Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic'ten istenen katkıyı alamadı.
Aslan, ara transfer dönemi bitmeden İsviçreli golcüyle yollarını ayırmak istiyor.
Seferovic'in ayrılığı sonrası forvet takviyesi yapmayı planlayan yönetimden flaş bir hamle geldi.
Devre arası transfer dönemi için müzakereler yürüten sarı-kırmızılılar gelecek sezon için de kolları sıvamış durumda.
YENİDEN MOUSSA DEMBELE
Akşam'ın haberine göre; Galatasaray heyeti rotasını Fransız oyuncu Moussa Dembele'ye çevirdi.
OCAKTA OLMAZSA SEZON SONUNDA GELECEK
Gol yolunda Mauro Icardi, Bafetimbi Gomis, Haris Seferovic, gibi isimleri bulunduran sarı-kırmızılılar, fırsat transferi niteliğinde olan Lyon'un yıldızını kadrosuna katmak istiyor.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek golcü için Galatasaraylı yöneticiler oyuncuya "En kötü sezon sonunda görüşelim" mesajı gönderdi.
ERDEN TİMUR FRANSA'YA GİDİYOR
Erden Timur ve heyeti önümüzdeki günlerde tecrübeli oyuncu için Fransa'ya gidip devre arası için ilk görüşmeleri yapması bekleniyor.
Devre arası için istediği sonucu alamazsa sezon sonunda Moussa Dembele'yi bedavaya kadrosuna katmayı planlıyor.
Lyon ile sözleşmesinin son yılına giren 26 yaşındaki golcü Moussa Dembele, bu sezon 15 maçta görev alsa da maçların çok kısa bölümlerinde sahada kalabildi.
Oynadığı 690 dakikada 2 gol 1 asiste imzasını atan başarılı oyuncu, Lyon formasıyla toplam 159 maça çıkıp 69 gol 19 asist yaptı.
PSG altyapısında yetişen Moussa Dembele, kariyerinde Fulham, Celtic ve Atletico Madrid formaları da giydi.
Kariyerinin en iyi dönemini Celtic'te geçiren başarılı oyuncu, 94 maçta 51 gol 18 asistle oynadı.
Kariyerinde en yüksek değerini 2020 başında yaşayan Dembele'nin piyasa değeri 50 milyon euroya kadar çıkmıştı.
Yıldız futbolcunun şu anki piyasa değeri ise 18 milyon Euro.