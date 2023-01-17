Haberler Galatasaray Galatasaray'da Uğur Çiftçi bilmecesi! Transfer suya mı düştü?

Galatasaray'da Uğur Çiftçi bilmecesi! Transfer suya mı düştü?

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Demir Grup Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi'yi gündemine almıştı. Sarı-kırmızılıların her konuda anlaşma sağladığı tecrübeli sol bekin pazartesi günü İstanbul'a gelmesi beklenirken, takımıyla antrenmana çıkan Uğur Çiftçi'nin transferinin gecikme sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 09:42
Galatasaray'da Uğur Çiftçi bilmecesi! Transfer suya mı düştü?

Spor Toto Süper Lig'de 8 maçık bir seri yakalayan ve liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'da Uğur Çiftçi bilmecesi! Transfer suya mı düştü?

Sezonu zirvede tamamlamayı hedefleyen Aslan, gözünü ara transfer dönemine çevirdi.

Galatasaray'da Uğur Çiftçi bilmecesi! Transfer suya mı düştü?

Sarı-kırmızılılar, teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik görülen bölgeleri güçlendirerek sezonu zirvede tamamlamayı amaçlıyor.

Galatasaray'da Uğur Çiftçi bilmecesi! Transfer suya mı düştü?

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Cimbom, önceliği sol bek bölgesine verdi.

Galatasaray'da Uğur Çiftçi bilmecesi! Transfer suya mı düştü?

Patrick van Aanholt, Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş'tan istediği katkıyı alamayan Galatasaray, kış transfer dönemine bu mevkiye bir takviye yapmak istiyor.

Galatasaray'da Uğur Çiftçi bilmecesi! Transfer suya mı düştü?

Adı Hasan Ali Kaldırım, Caner Erkin, Güray Vural ve Aziz Behich gibi birçok isimle anılan sarı-kırmızılılar, Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi'de karar kıldı.

Galatasaray'da Uğur Çiftçi bilmecesi! Transfer suya mı düştü?

Yönetim, 30 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı.

Galatasaray'da Uğur Çiftçi bilmecesi! Transfer suya mı düştü?

Sivasspor yönetimiyle de görüşen sarı-kırmızılıların Emre Taşdemir'i takasta kullanmayı planlıyor.

Galatasaray'da Uğur Çiftçi bilmecesi! Transfer suya mı düştü?

Uğur'a karşılık takas olarak Sivas'a verilecek olan Emre Taşdemir'in henüz ikna edilemediği ortaya çıktı.

Galatasaray'da Uğur Çiftçi bilmecesi! Transfer suya mı düştü?

Emre'nin kararını bekleyen kırmızı-beyazlı ekibin bu nedenle Uğur'u göndermediği bildirildi.

Galatasaray'da Uğur Çiftçi bilmecesi! Transfer suya mı düştü?

Eşyalarını toplayan ve Sivas'tan ayrılmaya hazırlanan başarılı futbolcu, pazartesi günü takımıyla idmana çıktı.

Galatasaray'da Uğur Çiftçi bilmecesi! Transfer suya mı düştü?

Uğur Çiftçi, Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyesi ile oynayacağı maçın kadrosunda yer alacak.

Galatasaray'da Uğur Çiftçi bilmecesi! Transfer suya mı düştü?

Uğur, bu sezon Sivasspor formasıyla 23 maça çıktı.

Galatasaray'da Uğur Çiftçi bilmecesi! Transfer suya mı düştü?

Deneyimli sol bek 5 asist kaydetti.

Galatasaray'da Uğur Çiftçi bilmecesi! Transfer suya mı düştü?

UĞUR ÇİFTÇİ KİMDİR?

Uğur Çiftçi, 4 Mayıs 1992 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi.

Galatasaray'da Uğur Çiftçi bilmecesi! Transfer suya mı düştü?

30 yaşındaki oyuncu, futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı.

Galatasaray'da Uğur Çiftçi bilmecesi! Transfer suya mı düştü?

2011-2013 yılları arası Hacettepe'de kiralık olarak forma giyen Uğur, 2013'te Gençlerbirliği'ne döndü.

Galatasaray'da Uğur Çiftçi bilmecesi! Transfer suya mı düştü?

5 yıl boyunca Başkent ekibinde top koşturan Uğur Çiftçi, 2018 yılında Sivasspor'a transfer oldu.

Galatasaray'da Uğur Çiftçi bilmecesi! Transfer suya mı düştü?

Son 5 sezondur kırmızı-beyazlı takımın formasını terleten 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da Uğur Çiftçi bilmecesi! Transfer suya mı düştü?

Uğur Çiftçi'nin güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro.

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