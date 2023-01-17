Galatasaray'da Uğur Çiftçi bilmecesi! Transfer suya mı düştü?

Spor Toto Süper Lig'de 8 maçık bir seri yakalayan ve liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de 8 maçık bir seri yakalayan ve liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sezonu zirvede tamamlamayı hedefleyen Aslan, gözünü ara transfer dönemine çevirdi.
Sarı-kırmızılılar, teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik görülen bölgeleri güçlendirerek sezonu zirvede tamamlamayı amaçlıyor.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Cimbom, önceliği sol bek bölgesine verdi.
Patrick van Aanholt, Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş'tan istediği katkıyı alamayan Galatasaray, kış transfer dönemine bu mevkiye bir takviye yapmak istiyor.
Adı Hasan Ali Kaldırım, Caner Erkin, Güray Vural ve Aziz Behich gibi birçok isimle anılan sarı-kırmızılılar, Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi'de karar kıldı.
Yönetim, 30 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı.
Sivasspor yönetimiyle de görüşen sarı-kırmızılıların Emre Taşdemir'i takasta kullanmayı planlıyor.
Uğur'a karşılık takas olarak Sivas'a verilecek olan Emre Taşdemir'in henüz ikna edilemediği ortaya çıktı.
Emre'nin kararını bekleyen kırmızı-beyazlı ekibin bu nedenle Uğur'u göndermediği bildirildi.
Eşyalarını toplayan ve Sivas'tan ayrılmaya hazırlanan başarılı futbolcu, pazartesi günü takımıyla idmana çıktı.
Uğur Çiftçi, Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyesi ile oynayacağı maçın kadrosunda yer alacak.
Uğur, bu sezon Sivasspor formasıyla 23 maça çıktı.
Deneyimli sol bek 5 asist kaydetti.
UĞUR ÇİFTÇİ KİMDİR?
Uğur Çiftçi, 4 Mayıs 1992 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi.
30 yaşındaki oyuncu, futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı.
2011-2013 yılları arası Hacettepe'de kiralık olarak forma giyen Uğur, 2013'te Gençlerbirliği'ne döndü.
5 yıl boyunca Başkent ekibinde top koşturan Uğur Çiftçi, 2018 yılında Sivasspor'a transfer oldu.
Son 5 sezondur kırmızı-beyazlı takımın formasını terleten 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Uğur Çiftçi'nin güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro.