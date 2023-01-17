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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'a Sporting kancası! Bonservis bedeli...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Sacha Boey, Sporting'in radarına girdi. Portekiz ekibinin teklifler alan sağ beki Porro'yu satmaya hazırlandığı ve yerine Boey takviyesi düşündüğü iddia edildi. Sarı-kırmızılı yönetim, genç oyuncunun bonservis bedelini belirledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'a Sporting kancası! Bonservis bedeli...

Süper Lig'de 19 haftanın sonunda liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray'da yüzler gülüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'a Sporting kancası! Bonservis bedeli...

Sarı kırmızılılar oynadığı son 8 maçtan galip ayrılmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'a Sporting kancası! Bonservis bedeli...

Aslan, ligde şu ana kadar 18 müsabakada 42 puan topladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'a Sporting kancası! Bonservis bedeli...

Cimbom 18 maçta 13 kez kazandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'a Sporting kancası! Bonservis bedeli...

3 kez berabere kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'a Sporting kancası! Bonservis bedeli...

Ayrıca 2 de yenilgi aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'a Sporting kancası! Bonservis bedeli...

Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde yer alıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'a Sporting kancası! Bonservis bedeli...

Okan Buruk'un öğrencileri, 2 hafta önce ezeli rakibini deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'a Sporting kancası! Bonservis bedeli...

Bunun yanı sıra Galatasaray'da, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'a Sporting kancası! Bonservis bedeli...

Son dönemde gösterdiği performansla Avrupa'nın dev takımlarını peşine takan Sacha Boey ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'a Sporting kancası! Bonservis bedeli...

Takvim'de yer alan habere göre, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un teklifler alan sağ beki Pedro Perro'yu sattıktan sonra ilk hedefinin Galatasaraylı Sacha Boey olacağı öne sürüldü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'a Sporting kancası! Bonservis bedeli...

Sarı-Kırmızılılar'ın, Avrupa'nın dev takımları ile adı anılan Boey için bonservis beklentisinin yaklaşık 20 milyon euro olduğu ifade ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'a Sporting kancası! Bonservis bedeli...

22 yaşındaki oyuncunun menajeri geçtiğimiz günlerde, "Sacha Boey günümüzün futbol şartlarına uygun modern bir bek ve kanat oyuncusu"

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'a Sporting kancası! Bonservis bedeli...

"Boey için büyük paraları gözden çıkarmanız gerekiyor" demişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'a Sporting kancası! Bonservis bedeli...

Boey bu sezon Galatasaray'da 15 lig maçına çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'a Sporting kancası! Bonservis bedeli...

Başarılı futbolcu bu karşılaşmalarda 2 asist kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'a Sporting kancası! Bonservis bedeli...

Boey'in Galatasaray ile kontratı 2025 yılında sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'a Sporting kancası! Bonservis bedeli...

Boey, 2021'de Rennes'ten gelmişti.

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