GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'a Sporting kancası! Bonservis bedeli...

Süper Lig'de 19 haftanın sonunda liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Sarı kırmızılılar oynadığı son 8 maçtan galip ayrılmıştı.
Aslan, ligde şu ana kadar 18 müsabakada 42 puan topladı.
Süper Lig'de 19 haftanın sonunda liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Sarı kırmızılılar oynadığı son 8 maçtan galip ayrılmıştı.
Aslan, ligde şu ana kadar 18 müsabakada 42 puan topladı.
Cimbom 18 maçta 13 kez kazandı.
3 kez berabere kaldı.
Ayrıca 2 de yenilgi aldı.
Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde yer alıyor.
Okan Buruk'un öğrencileri, 2 hafta önce ezeli rakibini deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.
Bunun yanı sıra Galatasaray'da, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Son dönemde gösterdiği performansla Avrupa'nın dev takımlarını peşine takan Sacha Boey ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
Takvim'de yer alan habere göre, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un teklifler alan sağ beki Pedro Perro'yu sattıktan sonra ilk hedefinin Galatasaraylı Sacha Boey olacağı öne sürüldü.
Sarı-Kırmızılılar'ın, Avrupa'nın dev takımları ile adı anılan Boey için bonservis beklentisinin yaklaşık 20 milyon euro olduğu ifade ediliyor.
22 yaşındaki oyuncunun menajeri geçtiğimiz günlerde, "Sacha Boey günümüzün futbol şartlarına uygun modern bir bek ve kanat oyuncusu"
"Boey için büyük paraları gözden çıkarmanız gerekiyor" demişti.
Boey bu sezon Galatasaray'da 15 lig maçına çıktı.
Başarılı futbolcu bu karşılaşmalarda 2 asist kaydetti.
Boey'in Galatasaray ile kontratı 2025 yılında sona erecek.
Boey, 2021'de Rennes'ten gelmişti.
Sacha Boey'un güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
Fransız oyuncunun, Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.