Galatasaray, Özgür Baran Aksaka'nın sözleşmesini uzattı.
İşte konuya ilişkin yapılan açıklama:
"Akademimizde yetişen futbolcumuz Özgür Baran Aksaka'nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olan profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır."
🦁 Akademimizde yetişen futbolcumuz Özgür Baran Aksaka'nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olan profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. ✍️ pic.twitter.com/F2akhTjsuB— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 17, 2023