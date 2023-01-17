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Galatasaray Özgür Baran Aksaka’nın sözleşmesini uzattı!

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Özgür Baran Aksaka’nın sözleşmesini uzattığını duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 14:06 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 14:13
Galatasaray Özgür Baran Aksaka’nın sözleşmesini uzattı!

Galatasaray, Özgür Baran Aksaka'nın sözleşmesini uzattı.

İşte konuya ilişkin yapılan açıklama:

"Akademimizde yetişen futbolcumuz Özgür Baran Aksaka'nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olan profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır."

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