Galatasaray, Özgür Baran Aksaka'nın sözleşmesini uzattı.

İşte konuya ilişkin yapılan açıklama:

"Akademimizde yetişen futbolcumuz Özgür Baran Aksaka'nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olan profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır."



