Yusuf Demir kiralık

Sezon başında 6 milyon euro ödenerek Galatasaray'a transfer edilen Yusuf Demir takım arkadaşlarının gerisinde kaldı. Bir türlü rotasyonun içine giremeyen genç futbolcu, oynama alışkanlığını kaybetmemesi ve yabancı kontenjanında yer açılması için kiralık olarak gönderilecek. Yusuf'un da oynama garantisiyle gitmeyi kabul ettiği belirtildi.
Sezon başında 6 milyon euro ödenerek Galatasaray'a transfer edilen Yusuf Demir takım arkadaşlarının gerisinde kaldı. Bir türlü rotasyonun içine giremeyen genç futbolcu, oynama alışkanlığını kaybetmemesi ve yabancı kontenjanında yer açılması için kiralık olarak gönderilecek. Yusuf'un da oynama garantisiyle gitmeyi kabul ettiği belirtildi.