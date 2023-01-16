SON DAKİKA HABERLERİ - Galatasaray Emin Bayram'ın sözleşmesini uzattı

Galatasaray transferde hareketli saatler geçiriyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Emin Bayram'ın sözleşmesinin 2025-2026 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

EMİN BAYRAM KİMDİR?

2 Nisan 2003 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Galatasaray altyapısında başladı. Boluspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra sezon başında sarı-kırmızılı ekibe döndü. Bu sezon 6 Süper Lig maçında oynayan Emin Bayram, 3 de Türkiye Kupası karşılaşmasında görev aldı. 19 yaşındaki genç futbolcu, defans hattında stoper olarak oynuyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Güncel piyasa değeri ise 900 bin euro...