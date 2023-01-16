Kupasız gitmem!

Sarı-kırmızılı kulübün sezon başında renklerine bağladığı Lucas Torreira, İtalya'dan güçlü teklifler alıyor. Başta Milan olmak üzere üç Çizme ekibi peşinde. Galatasaray Kulübü'ne de resmi teklifler geliyor. Ancak Uruguaylı ön liberonun Aslan'ı şu aşamada bırakma düşüncesi yok. Torreira'nın yöneticilere "Şampiyon olmadan, kupa kazanmadan ayrılmayacağım" dediği öğrenildi. Yönetim de rahat bir nefes aldı.
Sarı-kırmızılı kulübün sezonbaşında renklerinebağladığı Lucas Torreira,İtalya'dan güçlüteklifler alıyor. BaştaMilan olmak üzere üçÇizme ekibi peşinde.Galatasaray Kulübü'nede resmi tekliflergeliyor. AncakUruguaylı ön liberonunAslan'ı şu aşamadabırakma düşüncesi yok.Torreira'nın yöneticilere "Şampiyonolmadan, kupa kazanmadan ayrılmayacağım"dediği öğrenildi.Yönetim de rahat bir nefes aldı.