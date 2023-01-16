Haberler Galatasaray Kupasız gitmem!

Kupasız gitmem!

Sarı-kırmızılı kulübün sezon başında renklerine bağladığı Lucas Torreira, İtalya'dan güçlü teklifler alıyor. Başta Milan olmak üzere üç Çizme ekibi peşinde. Galatasaray Kulübü'ne de resmi teklifler geliyor. Ancak Uruguaylı ön liberonun Aslan'ı şu aşamada bırakma düşüncesi yok. Torreira'nın yöneticilere "Şampiyon olmadan, kupa kazanmadan ayrılmayacağım" dediği öğrenildi. Yönetim de rahat bir nefes aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Kupasız gitmem!
Sarı-kırmızılı kulübün sezon başında renklerine bağladığı Lucas Torreira, İtalya'dan güçlü teklifler alıyor. Başta Milan olmak üzere üç Çizme ekibi peşinde. Galatasaray Kulübü'ne de resmi teklifler geliyor. Ancak Uruguaylı ön liberonun Aslan'ı şu aşamada bırakma düşüncesi yok. Torreira'nın yöneticilere "Şampiyon olmadan, kupa kazanmadan ayrılmayacağım" dediği öğrenildi. Yönetim de rahat bir nefes aldı.
DİĞER
Ebru Şallı’ya eşinden doğum günü sürprizi: 25 gibi 45 daha ne olsun!
Yola düşen kişi, metrobüsün altında kalarak öldü
Beşiktaş'ın transfer inadı! Aboubakar'ın yanına o gelecek
Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı! Premier Lig ekibine teklif yapılacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom Dovbyk için bastırıyor! İşte talep ettiği ücret
G.Saray'dan yerli stoper harekatı! 2 isim için son karar Buruk'un
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Gülsim Ali kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?
Uğur Güneş kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı sözler! "Hoca yemeye devam edecek gibi" Çarpıcı sözler! "Hoca yemeye devam edecek gibi" 07:36
PSG'ye Rennes çelmesi! PSG'ye Rennes çelmesi! 00:51
PSG'ye Rennes çelmesi! PSG'ye Rennes çelmesi! 00:49
Dybala Roma'ya 3 puanı getirdi! Dybala Roma'ya 3 puanı getirdi! 00:45
Dybala Roma'ya 3 puanı getirdi! Dybala Roma'ya 3 puanı getirdi! 00:45
El Clasico'da zafer Barça'nın! El Clasico'da zafer Barça'nın! 00:25
Daha Eski
Toroğlu'dan F.Bahçeli yıldıza övgü! "Biyonik bir adam" Toroğlu'dan F.Bahçeli yıldıza övgü! "Biyonik bir adam" 00:25
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 00:21
F.Bahçe ve G.Saray'a rakip çıktı! F.Bahçe ve G.Saray'a rakip çıktı! 00:21
Kasımpaşa 1 puanı 90+10'da kaptı! Kasımpaşa 1 puanı 90+10'da kaptı! 00:22
G.Saray'dan Di Maria bombası! Transfer tarihi... G.Saray'dan Di Maria bombası! Transfer tarihi... 00:22
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! 00:22