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Galatasaray'ın Alanya maçı kafilesi belli oldu

Son dakika Galatasaray haberleri... Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Fernando Muslera, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Juan Mata, Yusuf Demir ve Haris Seferovic'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Mathias Ross ile Kazımcan Karataş, Alanya'ya götürülmedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 17:13 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 17:18
Galatasaray'ın Alanya maçı kafilesi belli oldu

Kırbıyık Holding Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabaka için bugün Alanya'ya gidecek sarı-kırmızılı kafileye Fernando Muslera, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Juan Mata, Yusuf Demir ve Haris Seferovic'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Mathias Ross ile Kazımcan Karataş alınmadı.

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Leo Dubois, Patrick van Aanholt, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Milot Rashica, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Aksaka, Hamza Akman, Metehan Baltacı, Mauro Icardi.

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