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Galatasaray'dan 3 transfer birden! Yönetim düğmeye bastı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 12 Ocak'ta başlayan 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi'yi kadrosuna katmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, deneyimli sol bekin yanı sıra iki takviye daha yapacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 12:43
Galatasaray'dan 3 transfer birden! Yönetim düğmeye bastı

Süper Lig'de fırtına gibi esen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'dan 3 transfer birden! Yönetim düğmeye bastı

Son olarak sahasında Hatayspor'u 4-0 ile geçen sarı-kırmızılılarda gözler transfere çevrildi.

Galatasaray'dan 3 transfer birden! Yönetim düğmeye bastı

Cimbom, sezon başında yaptığı takviyelerle yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olmuştu.

Galatasaray'dan 3 transfer birden! Yönetim düğmeye bastı

Mertens, Icardi, Mata, Oliveira, Torreira ve Seferovic gibi yıldızlarını renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak sezona başlamıştı.

Galatasaray'dan 3 transfer birden! Yönetim düğmeye bastı

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde lige istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray, Dünya Kupası öncesi kendine geldi.

Galatasaray'dan 3 transfer birden! Yönetim düğmeye bastı

Katar'da düzenlenen turnuva öncesi Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleriyle ritim yakalayan Aslan, Dünya Kupası sonrası da hız kesmedi.

Galatasaray'dan 3 transfer birden! Yönetim düğmeye bastı

Kupa sonrası Fenerbahçe derbisi de dahil olmak üzere oynadığı 5 maçı da kazanan Galatasaray, 8 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı.

Galatasaray'dan 3 transfer birden! Yönetim düğmeye bastı

Cumartesi günü Antalyaspor ile oynayacağı maçla serisini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılarda gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Galatasaray'dan 3 transfer birden! Yönetim düğmeye bastı

Cimbom, ara transfer döneminde yapacağı eklemelerle sezonu şampiyonlukla tamamlamak istiyor.

Galatasaray'dan 3 transfer birden! Yönetim düğmeye bastı

Yönetim arayışlarına devam ederken, Galatasaray'ın transfer planı belli oldu.

Galatasaray'dan 3 transfer birden! Yönetim düğmeye bastı

Milliyet'in haberine göre; Aslan yaz dönemindeki gibi bir politika içinde olmayacak.

Galatasaray'dan 3 transfer birden! Yönetim düğmeye bastı

Cimbom taraftarı heyecanlandıracak ve büyük ses getirecek isimler yerine, ihtiyaçlara yönelecek.

Galatasaray'dan 3 transfer birden! Yönetim düğmeye bastı

NOKTA ATIŞI TRANSFERLER YAPILACAK

Bu dönemki transfer sloganı da "nokta atışı" olarak tanımlandı.

Galatasaray'dan 3 transfer birden! Yönetim düğmeye bastı

Bu çerçevede takımın oturmaya başladığı sadece aksayan bazı bölgelere takviye yapılması gerektiği fikri ön plana çıktı.

Galatasaray'dan 3 transfer birden! Yönetim düğmeye bastı

Bunun için de 3 pozisyon için transfer yapılması planlandı.

Galatasaray'dan 3 transfer birden! Yönetim düğmeye bastı

Sol bek mevkisinin tamamen yerliye dönüştürülmesi kararı alındı.

Galatasaray'dan 3 transfer birden! Yönetim düğmeye bastı

Aanholt'u gözden çıkaran ve Uğur Çiftçi ile anlaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, stoper için ise çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'dan 3 transfer birden! Yönetim düğmeye bastı

Galatasaray'da bir de üçüncü forvet arayışı var.

Galatasaray'dan 3 transfer birden! Yönetim düğmeye bastı

Seferovic'i göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılılar bir de golcü alacak.

Galatasaray'dan 3 transfer birden! Yönetim düğmeye bastı

Kadroda Icardi ile Gomis'in bulunmasından ve yine Barış Alper'in de bu pozisyonda oynayabilmesinden dolayı alınacak golcünün yüksek profil bir isim olmayacağı belirtildi.

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