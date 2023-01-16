Galatasaray'dan 3 transfer birden! Yönetim düğmeye bastı

Süper Lig'de fırtına gibi esen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig'de fırtına gibi esen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Son olarak sahasında Hatayspor'u 4-0 ile geçen sarı-kırmızılılarda gözler transfere çevrildi.
Cimbom, sezon başında yaptığı takviyelerle yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olmuştu.
Mertens, Icardi, Mata, Oliveira, Torreira ve Seferovic gibi yıldızlarını renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak sezona başlamıştı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde lige istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray, Dünya Kupası öncesi kendine geldi.
Katar'da düzenlenen turnuva öncesi Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleriyle ritim yakalayan Aslan, Dünya Kupası sonrası da hız kesmedi.
Kupa sonrası Fenerbahçe derbisi de dahil olmak üzere oynadığı 5 maçı da kazanan Galatasaray, 8 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı.
Cumartesi günü Antalyaspor ile oynayacağı maçla serisini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılarda gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Cimbom, ara transfer döneminde yapacağı eklemelerle sezonu şampiyonlukla tamamlamak istiyor.
Yönetim arayışlarına devam ederken, Galatasaray'ın transfer planı belli oldu.
Milliyet'in haberine göre; Aslan yaz dönemindeki gibi bir politika içinde olmayacak.
Cimbom taraftarı heyecanlandıracak ve büyük ses getirecek isimler yerine, ihtiyaçlara yönelecek.
NOKTA ATIŞI TRANSFERLER YAPILACAK
Bu dönemki transfer sloganı da "nokta atışı" olarak tanımlandı.
Bu çerçevede takımın oturmaya başladığı sadece aksayan bazı bölgelere takviye yapılması gerektiği fikri ön plana çıktı.
Bunun için de 3 pozisyon için transfer yapılması planlandı.
Sol bek mevkisinin tamamen yerliye dönüştürülmesi kararı alındı.
Aanholt'u gözden çıkaran ve Uğur Çiftçi ile anlaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, stoper için ise çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray'da bir de üçüncü forvet arayışı var.
Seferovic'i göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılılar bir de golcü alacak.
Kadroda Icardi ile Gomis'in bulunmasından ve yine Barış Alper'in de bu pozisyonda oynayabilmesinden dolayı alınacak golcünün yüksek profil bir isim olmayacağı belirtildi.