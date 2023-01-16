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Galatasaray'da flaş gelişme! Ayrılmayı kabul etti

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yapacağı takviyelerle birlikte birkaç ismi de takımdan göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılılarda ayrılık yolda. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 11:54 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 11:55
Galatasaray'da flaş gelişme! Ayrılmayı kabul etti

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, ilerleyen haftalarda adeta şaha kalktı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Ayrılmayı kabul etti

Sarı-kırmızılılar, Dünya Kupası arası öncesi aldığı Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleriyle çıkış yakalamıştı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Ayrılmayı kabul etti

Turnuva sonrası da çıkışını sürdüren Cimbom, Dünya Kupası sonrası oynadığı 5 maçı da kazandı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Ayrılmayı kabul etti

8 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisini de kazanarak rakibiyle olan puan farkını artırdı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Ayrılmayı kabul etti

Son olarak sahasında Hatayspor'u mağlup eden ve çıkışını sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılarda gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Ayrılmayı kabul etti

Galatasaray, teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik bölgeleri güçlendirerek sezonu şampiyonlukla tamamlamayı hedefliyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! Ayrılmayı kabul etti

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, önceliği sol bek transferine verdi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Ayrılmayı kabul etti

Patrick van Aanholt'un bekleneni verememesi nedeniyle bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Aslan, Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi'yi gündemine almıştı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Ayrılmayı kabul etti

Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaştı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Ayrılmayı kabul etti

Cimbom, Uğur Çiftçi transferi için Emre Taşdemir'i takasta kullanmak istiyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! Ayrılmayı kabul etti

Emre'nin Sivasspor'a gitmeyi kabul etmesi halinde transfer resmiyet kazanacak.

Galatasaray'da flaş gelişme! Ayrılmayı kabul etti

Galatasaray'ın kısa süre içerisinde Uğur Çiftçi transferini açıklaması bekleniyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! Ayrılmayı kabul etti

Sol bek dışında birkaç bölgeye daha takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

Galatasaray'da flaş gelişme! Ayrılmayı kabul etti

Emre Taşdemir'i Sivasspor'a göndermeye hazırlanan Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Patrick van Aanholt ve Haris Seferovic gelecekleri merak konusu oldu.

Galatasaray'da flaş gelişme! Ayrılmayı kabul etti

Sarı-kırmızılıların, Hollandalı sol bekin sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! Ayrılmayı kabul etti

Sezon başında Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic'in de Portekiz ekibine döneceği konuşuluyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! Ayrılmayı kabul etti

Galatasaray'da Van Aanholt ve Seferovic'in ayrılıkları beklenirken, Yusuf Demir ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! Ayrılmayı kabul etti

TAKIM ARKADAŞLARININ GERİSİNDE KALDI

Sezon başında 6 milyon euro ödenerek Galatasaray'a transfer edilen genç futbolcu takım arkadaşlarının gerisinde kaldı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Ayrılmayı kabul etti

YABANCI KONTENJANINDA YER AÇILMASI İÇİN KİRALANACAK

Bir türlü rotasyonun içine giremeyen genç futbolcu, oynama alışkanlığını kaybetmemesi ve yabancı kontenjanında yer açılması için kiralık olarak gönderilecek.

Galatasaray'da flaş gelişme! Ayrılmayı kabul etti

GİTMEYİ KABUL ETTİ

Yusuf'un da oynama garantisiyle gitmeyi kabul ettiği belirtildi.

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