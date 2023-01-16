Galatasaray'da flaş gelişme! Ayrılmayı kabul etti

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, ilerleyen haftalarda adeta şaha kalktı.
Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, ilerleyen haftalarda adeta şaha kalktı.
Sarı-kırmızılılar, Dünya Kupası arası öncesi aldığı Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleriyle çıkış yakalamıştı.
Turnuva sonrası da çıkışını sürdüren Cimbom, Dünya Kupası sonrası oynadığı 5 maçı da kazandı.
8 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisini de kazanarak rakibiyle olan puan farkını artırdı.
Son olarak sahasında Hatayspor'u mağlup eden ve çıkışını sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılarda gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Galatasaray, teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik bölgeleri güçlendirerek sezonu şampiyonlukla tamamlamayı hedefliyor.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, önceliği sol bek transferine verdi.
Patrick van Aanholt'un bekleneni verememesi nedeniyle bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Aslan, Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi'yi gündemine almıştı.
Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaştı.
Cimbom, Uğur Çiftçi transferi için Emre Taşdemir'i takasta kullanmak istiyor.
Emre'nin Sivasspor'a gitmeyi kabul etmesi halinde transfer resmiyet kazanacak.
Galatasaray'ın kısa süre içerisinde Uğur Çiftçi transferini açıklaması bekleniyor.
Sol bek dışında birkaç bölgeye daha takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda ayrılacak isimler de merak konusu oldu.
Emre Taşdemir'i Sivasspor'a göndermeye hazırlanan Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Patrick van Aanholt ve Haris Seferovic gelecekleri merak konusu oldu.
Sarı-kırmızılıların, Hollandalı sol bekin sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.
Sezon başında Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic'in de Portekiz ekibine döneceği konuşuluyor.
Galatasaray'da Van Aanholt ve Seferovic'in ayrılıkları beklenirken, Yusuf Demir ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TAKIM ARKADAŞLARININ GERİSİNDE KALDI
Sezon başında 6 milyon euro ödenerek Galatasaray'a transfer edilen genç futbolcu takım arkadaşlarının gerisinde kaldı.
YABANCI KONTENJANINDA YER AÇILMASI İÇİN KİRALANACAK
Bir türlü rotasyonun içine giremeyen genç futbolcu, oynama alışkanlığını kaybetmemesi ve yabancı kontenjanında yer açılması için kiralık olarak gönderilecek.
GİTMEYİ KABUL ETTİ
Yusuf'un da oynama garantisiyle gitmeyi kabul ettiği belirtildi.