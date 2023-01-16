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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan yerli stoper harekatı! 2 isim için son karar Okan Buruk'un

Süper Lig'in ilk yarısını 4 puan farkla lider kapatan Galatasaray, gözünü transfere çevirmiş durumda. Devre arasında yerli stoper takviyesi yapmak isteyen Cimbom'un hedefinde 2 isim bulunuyor. Transferde son sözü ise Okan Buruk'un vereceği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan yerli stoper harekatı! 2 isim için son karar Buruk'un

Okan Buruk'un öğrencileri bu galibiyet ile puanını 42'ye yükseltti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan yerli stoper harekatı! 2 isim için son karar Buruk'un

Cimbom, en yakın rakibi olan Fenerbahçe'nin 4 puan üzerinde bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan yerli stoper harekatı! 2 isim için son karar Buruk'un

Galatasaray, şampiyonluk parolasıyla Süper Lig'de mücadele etmeye devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan yerli stoper harekatı! 2 isim için son karar Buruk'un

Sarı-kırmızılı ekip ligin geri kalanında alternatifli bir kadro ile yola devam etme kararı aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan yerli stoper harekatı! 2 isim için son karar Buruk'un

Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan yerli stoper harekatı! 2 isim için son karar Buruk'un

Sakatlık yaşayan Mattias Ross gözden çıkarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan yerli stoper harekatı! 2 isim için son karar Buruk'un

MEHMET VE BANİYA GÜNDEMDE

Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Ross'u transfer döneminde başka bir takıma kiralamayı düşünüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan yerli stoper harekatı! 2 isim için son karar Buruk'un

Bu durumda Cimbom, kadrosuna bir defans oyuncusu katacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan yerli stoper harekatı! 2 isim için son karar Buruk'un

Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılılar, İstanbulspor'da oynayan 24 yaşındaki Mehmet Yeşil ile Karagümrük'te yerli statüsünde olan Rayyan Baniya'yı listeye aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan yerli stoper harekatı! 2 isim için son karar Buruk'un

Ross'un kiralanması halinde iki isimden birinin transferi planlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan yerli stoper harekatı! 2 isim için son karar Buruk'un

MALİYET DE UYGUN

Mehmet Yeşil, stoper dışında sağ bekte de oynayabiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan yerli stoper harekatı! 2 isim için son karar Buruk'un

Futbolcunun 2027'ye kadar kontratı bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan yerli stoper harekatı! 2 isim için son karar Buruk'un

Değeri 725 bin Euro civarında.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan yerli stoper harekatı! 2 isim için son karar Buruk'un

23 yaşındaki oyuncunun İtalya ve Türkiye vatandaşlığı bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan yerli stoper harekatı! 2 isim için son karar Buruk'un

Fatih Karagümrüklü Baniya'ya da 350 bin Euro değer biçiliyor.

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