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Buruk'un eseri

Genç hoca kötü sezonun izlerini tek devrede sildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Buruk'un eseri

Galatasaray geçen sezonu 13. sırada bitirdikten sonra kimsenin sarı-kırmızılı takımdan pek umudu yoktu. Ancak yapılan nokta atışı transferler ve Okan Buruk'un yıldızlarla dolu kadroyu bir orkestra şefi gibi yönetmesiyle birlikte Cimbom ilk devreyi lider tamamladı. 42 puanla son 20 yılın en büyük çıkışını yakalayan Galatasaray'da herkes en büyük payı teknik direktör Okan Buruk'a veriyor. Forma adaletiyle herkesi diri tutuyor.

DERBİ KAHRAMANI

Okan Buruk'un Galatasaray'ı sezonun ilk devresinde derbi maçlarda büyük başarı yakaladı. Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0, Beşiktaş'ı evinde 2-1 mağlup etmeyi bildi. Trabzonspor ile de deplasmanda golsüz berabere kaldı. Ayrıca 7-0'lık Başakşehir galibiyeti de sarı-kırmızılıların rakiplerine güçlü bir gözdağı vermesini sağladı. Buruk, ikinci devrenin ilk maçı olan Antalyaspor karşılaşmasını da kazanarak serilerini 9 maça çıkarmaları gerektiğini belirtti.

KUPALARA ALIŞKIN

Okan Buruk futbolculuk kariyerinde 16 kupa kazandı. Bunların 15'ini sarı-kırmızılı formayla birini ise Beşiktaş'ta aldı. Teknik adamlık kariyerinde de bir Ziraat Türkiye Kupası, bir de Süper Lig şampiyonluğu bulunuyor. Kupalara alışkın olan başarılı çalıştırıcının en büyük hayali, alt yapısından çıktığı Galatasaray'ın basında lig şampiyonluğu yaşamak.

O MAÇ MİLAT OLDU

Aslan 2-0 öndeyken Ali Palabıyık'ın sarı-kırmızılıların tepkilerini çektiği maçta Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Bu maç Galatasaray için milat oldu. Ardından çıktıkları 8 maçı da kazandılar. Bu bölümde rakip ağlara 24 gol gönderdiler. 3 gol ortalaması yakaladılar. Kendi kalelerinde ise sadece 4 gol gördüler. Hedef galibiyet serisini sürdürmek.

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