Sıra kupada

Süper Ligin ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray, Türkiye Kupası'na döndü. Sarı-kırmızılı ekip, Salı günü Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek ve çeyrek finale adını yazdırmaya çalışacak. Dün bu maçın hazırlıklarına başlayan futbolcular, bugün hazırlıklarını sürdürecek.
SüperLigin ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray, Türkiye Kupası'na döndü. Sarı-kırmızılı ekip, Salı günü Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek ve çeyrek finale adını yazdırmaya çalışacak. Dün bu maçın hazırlıklarına başlayan futbolcular, bugün hazırlıklarını sürdürecek.