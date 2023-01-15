Haberler Galatasaray Sıra kupada

Sıra kupada

Süper Ligin ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray, Türkiye Kupası'na döndü. Sarı-kırmızılı ekip, Salı günü Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek ve çeyrek finale adını yazdırmaya çalışacak. Dün bu maçın hazırlıklarına başlayan futbolcular, bugün hazırlıklarını sürdürecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 06:50
Sıra kupada
Süper Ligin ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray, Türkiye Kupası'na döndü. Sarı-kırmızılı ekip, Salı günü Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek ve çeyrek finale adını yazdırmaya çalışacak. Dün bu maçın hazırlıklarına başlayan futbolcular, bugün hazırlıklarını sürdürecek.
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