Mata ile devam

Ara transfer döneminde G.Saray'dan ayrılacağı konuşulan Juan Mata, Hatayspor maçında gelen forma şansını iyi değerlendirdi. Attığı 2 golle başrolde olan Mata, hocası Okan Buruk'un güvenini boşa çıkarmadı. 34 yaşındaki İspanyol yıldız, futboluyla takımdaki yerini de sağlama aldı.
Ara transfer döneminde G.Saray'dan ayrılacağı konuşulan Juan Mata, Hatayspor maçında gelen forma şansını iyi değerlendirdi. Attığı 2 golle başrolde olan Mata, hocası Okan Buruk'un güvenini boşa çıkarmadı. 34 yaşındaki İspanyol yıldız, futboluyla takımdaki yerini de sağlama aldı.