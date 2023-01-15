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Lider marka

Aslan, Hatayspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini 8'e çıkardı. Bu sürede 24 gol atıp, kalesinde sadece 4 gol gören sarı-kırmızılı takım istatistiklerin hepsinde zirvede yer aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 06:50
Lider marka

Okan Buruk'la müthiş bir çıkış yakalayan Galatasaray adım adım şampiyonluğa koşuyor. Son olarak Atakaş Hatayspor'u 4-0 yenerken galibiyet serisini sürdürdü. Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada 43 bin taraftarını arkasına alan sarı-kırmızılı takımın gollerini Kerem Aktürkoğlu, Juan Mata (2) ve Bafetimbi Gomis attı. Ligdeki son 9 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 8 karşılaşmasından üçer puanla ayrıldı. Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı.

FATİH TERİM'E 18 PUAN FARK ATTI

Galatasaray, daha sonraki 8 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor'u mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, galip geldiği son 8 maçında 24 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise sadece 4 gol gördü. Geçen sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray o dönemki hocası Fatih Terim yönetiminde ilk 18 maçta 24 puan elde etmişti. Okan Buruk ise 18 maçta 42 puan topladı. Ligin ilk yarısını lider geçmeyi başaran G.Saray 23. şampiyonluk için ateşi yaktı.

REKORA 3 KALDI

Okan Buruk, Mustafa Denizl, Reiner, Hollmann ve Fatih Terim'in ardından Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan 4. isim oldu. Ayrıca Buruk, 2 galibiyet daha alırsa Terim'in 10 maçlık rekorunu egale edecek. Bir sonraki galibiyette ise rekoru kıracak.

ENLERİN TAKIMI

En çok galibiyeti olan(13)
En çok puan toplayan (42)
Dış sahada en çok puan alan (23)
En az gol yiyen(13)
En iyi averaja sahip(+23)

SON 8 MAÇTA
Galibiyet (8)
Atılan gol (24)
Yenilen gol (4)

İLK YARI BAŞ DÖNDÜRDÜ

Galatasaray, Hatayspor karşısında özellikle ilk yarıdaki müthiş futboluyla mest etti. İlk 45 dakikada rakip ceza sahası içinde tam 43 kez topla buluşup rekor kırdı. Ayrıca 18'i ceza sahasının içinden 19 şut çekti. 306 pas yapan ve yüzde 90.2 isabet gibi göz kamaştırıcı bir ortalama yakalayan sarı-kırmızılılar bu büyük baskısını 3 golle süsledi. İkinci yarıda da Gomis'in golü geldi.

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