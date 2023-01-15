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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gidiyor o geliyor!

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor'u farklı geçti ve ligin ilk yarısını lider tamamladı. Sarı kırmızılılarda gözler transfere çevrilirken performansıyla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu'nun da talipleri artıyor. Aslan milli futbolcunun ayrılma ihtimaline karşı o ismi gündemine aldı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 09:22
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gidiyor o geliyor!

Son haftalarda formuyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gidiyor o geliyor!

Geçtiğimiz sezon Avrupa'ya gitmeye sıcak bakan milli futbolcuda istenen teklif gelmeyince transfer rafa kalkmıştı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gidiyor o geliyor!

Ara transfer dönemine girilmesiyle birlikte Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri Sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalmaya başladı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gidiyor o geliyor!

KEREM AKTÜRKOĞLU AVRUPA'YA

Sarı-kırmızılı kulüpte güzel bir grafik yakalayan milli futbolcu geçtiğimiz yaz döneminde Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gidiyor o geliyor!

Kerem Aktürkoğluna gelen transfer teklifleri Galatasaray'ın beklentisinin altında kalınca oyuncunun Avrupa'ya transfer hayali rafa kalkmıştı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gidiyor o geliyor!

TEKRAR TEKLİFLER VAR

Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Avrupa'dan birçok kulüp Sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya başladı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gidiyor o geliyor!

Kerem Aktürkoğlu'nu isteyen bazı kulüpler arasında Almanya Bundesliga'dan Borussia Dortmund, Fransa Ligue 1'den ise Nice ve Marsilya yer alıyor.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gidiyor o geliyor!

ONUN YERİNE BOMBA BİR İSİM

Şampiyonluk mücadelesi veren Sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gidiyor o geliyor!

Fransız medyasındaki haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, Kerem Aktüroğlu'nu hatırı sayılır bir bedele satıp Lille forması giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jonathan Bamba'yı transfer etmeyi planlıyor.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gidiyor o geliyor!

Erden Timur ve kurmayları tecrübeli oyuncu için önümüzdeki günlerde atak yapması bekleniyor.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gidiyor o geliyor!

Akşam'ın haberine göre toplam 16 maça çıkan Jonathan Bamba 4 gol 3 asistle 7 gole direkt katkı sağladı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gidiyor o geliyor!

KEREM'DEN ICARDI SÖZLERİ!

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray kritik maçta Hatayspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gidiyor o geliyor!

Mücadelede ilk golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu maçın ardından dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gidiyor o geliyor!

Oyuncunun özellikle Icardi ile ilgili sözleri dikkat çekti.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gidiyor o geliyor!

İŞTE KEREM'İN AÇIKLAMALARI

Kerem Aktürkoğlu maçın ardından, "Derbi galibiyetinin önemi, bu maçın kazanılması ile ortaya çıkabilecekti ancak bu yüzden bugün kazanmamız önemli.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gidiyor o geliyor!

Güzel bir maç oldu, rahat bir galibiyet aldık. Umarım sezon sonu güzel sonuca ulaşacak ve şampiyon olacağız.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gidiyor o geliyor!

"Icardi gerçekten büyük bir yıldız.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gidiyor o geliyor!

Bize bir şeyler öğretebilmek için çok çaba sarfediyor.

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