Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gidiyor o geliyor!

Son haftalarda formuyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Son haftalarda formuyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon Avrupa'ya gitmeye sıcak bakan milli futbolcuda istenen teklif gelmeyince transfer rafa kalkmıştı.
Ara transfer dönemine girilmesiyle birlikte Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri Sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalmaya başladı.
KEREM AKTÜRKOĞLU AVRUPA'YA
Sarı-kırmızılı kulüpte güzel bir grafik yakalayan milli futbolcu geçtiğimiz yaz döneminde Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı.
Kerem Aktürkoğluna gelen transfer teklifleri Galatasaray'ın beklentisinin altında kalınca oyuncunun Avrupa'ya transfer hayali rafa kalkmıştı.
TEKRAR TEKLİFLER VAR
Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Avrupa'dan birçok kulüp Sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya başladı.
Kerem Aktürkoğlu'nu isteyen bazı kulüpler arasında Almanya Bundesliga'dan Borussia Dortmund, Fransa Ligue 1'den ise Nice ve Marsilya yer alıyor.
ONUN YERİNE BOMBA BİR İSİM
Şampiyonluk mücadelesi veren Sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Fransız medyasındaki haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, Kerem Aktüroğlu'nu hatırı sayılır bir bedele satıp Lille forması giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jonathan Bamba'yı transfer etmeyi planlıyor.
Erden Timur ve kurmayları tecrübeli oyuncu için önümüzdeki günlerde atak yapması bekleniyor.
Akşam'ın haberine göre toplam 16 maça çıkan Jonathan Bamba 4 gol 3 asistle 7 gole direkt katkı sağladı.
KEREM'DEN ICARDI SÖZLERİ!
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray kritik maçta Hatayspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.
Mücadelede ilk golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu maçın ardından dikkat çeken açıklamalara yer verdi.
Oyuncunun özellikle Icardi ile ilgili sözleri dikkat çekti.
İŞTE KEREM'İN AÇIKLAMALARI
Kerem Aktürkoğlu maçın ardından, "Derbi galibiyetinin önemi, bu maçın kazanılması ile ortaya çıkabilecekti ancak bu yüzden bugün kazanmamız önemli.
Güzel bir maç oldu, rahat bir galibiyet aldık. Umarım sezon sonu güzel sonuca ulaşacak ve şampiyon olacağız.
"Icardi gerçekten büyük bir yıldız.
Bize bir şeyler öğretebilmek için çok çaba sarfediyor.
Onunla oynamak büyük zevk.
Hem maçta, hem idmanda.
Taraftarımıza da bugün stadyumu doldurdukları için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.