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GALATASARAY HABERLERİ - Uğur Çiftçi İstanbul'a geliyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın, Sivasspor'dan kadrosuna kattığı sol bek oyuncusu Uğur Çiftçi bu akşam İstanbul'a geliyor. Tecrübeli oyuncu, yarın sabah sağlık kontrollerinden geçip sözleşmeyi imzalayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 12:31 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 12:45
GALATASARAY HABERLERİ - Uğur Çiftçi İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılı takım, Demir Grup Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi ile anlaşma sağlamıştı.

Galatasaray'ın, Sivasspor'dan kadrosuna kattığı sol bek oyuncusu Uğur Çiftçi bu akşam İstanbul'a geliyor. A Spor'un son dakika haberine göre tecrübeli oyuncu, yarın sabah sağlık kontrollerinden geçip sözleşmeyi imzalayacak.

UĞUR ÇİFTÇİ KİMDİR?

4 Mayıs 1992 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı. Ardından Hacettepe ve Sivasspor formaları giydi. 2018'den beri Yiğidolar'da top koşturuyor. Uğur Çiftçi, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor. Zaman zaman orta sahanın solunda ve sağ bekte de oynayabiliyor. 30 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro...

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