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GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata için karar çıktı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı İspanyol futbolcu Juan Mata'yla ara transferde yolların ayrılması gündeme gelmişti. Adı eski takımıyla anılan deneyimli oyuncunun geleceği netleşti. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 12:18
GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata için karar çıktı!

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hareketlilik kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata için karar çıktı!

Sarı-kırmızılılarda takıma katılacak isimler kadar ayrılacak oyuncular da merakla bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata için karar çıktı!

Takımdan ayrılacağı konuşulan futbolculardan biri de Juan Mata'ydı...

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata için karar çıktı!

İspanyol futbolcu, sezon başından bu yana çok fazla forma şansı bulamamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata için karar çıktı!

Yıldız isimle ilgili karar verildi. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata için karar çıktı!

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Juan Mata, Hatayspor maçında aldığı dakikaları iyi değerlendirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata için karar çıktı!

Attığı 2 golle başrolde olan Mata, hocası Okan Buruk'un güvenini boşa çıkarmadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata için karar çıktı!

34 yaşındaki İspanyol yıldız, futboluyla takımdaki yerini de sağlama aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata için karar çıktı!

Mata, bu sezon Galatasaray formasıyla 9 karşılaşmada görev yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata için karar çıktı!

Tecrübeli oyuncu, bu mücadelelerde 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata için karar çıktı!

JUAN MATA KİMDİR?

Juan Manuel Mata Garcia, 28 Nisan 1988 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata için karar çıktı!

Profesyonel futbol kariyerine Real Oviedo altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata için karar çıktı!

Real Madrid'in altyapısı da dahil olmak üzere Valencia, Chelsea ve Manchester United gibi önemli kulüplerde forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata için karar çıktı!

1.70 cm boyundaki Mata, orta sahada 10 numara mevkisinde görev yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata için karar çıktı!

İspanyol yıldız, İspanya Milli Takımı ile çıktığı 41 karşılaşmada 10 gole imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata için karar çıktı!

Deneyimli futbolcu kariyeri boyunca görev aldığı 641 müsabakada 141 gol kaydederken 159 da asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata için karar çıktı!

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon euro...

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