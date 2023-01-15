Haberler Galatasaray Galatasaray gözünü Beşiktaş'ın 63 yıllık rekoruna dikti!

Galatasaray gözünü Beşiktaş'ın 63 yıllık rekoruna dikti!

Lider Galatasaray Süper Lig'de yoluna doludizgin devam ederken sarı kırmızılılar önemli bir başarıya daha ulaşmak istiyor. Cimbom, Beşiktaş'ın 1959-1960 sezonundaki o rekorunu kırmayı hedefliyor. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 06:50
Galatasaray gözünü Beşiktaş'ın 63 yıllık rekoruna dikti!

Spor Toto Süper Lig'de yüksek form grafiğiyle tüm dikkatleri üstüne çeken lider Galatasaray, yeni bir rekora ulaşmak için düğmeye bastı.

Galatasaray gözünü Beşiktaş'ın 63 yıllık rekoruna dikti!

Takvim'de yer alan habere göre Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'deki son 8 maçı da galibiyetle bitiren Cimbom, ezeli rakibi Beşiktaş'ın 13 maç üst üste kazanma rekorunu da geçmek istiyor.

Galatasaray gözünü Beşiktaş'ın 63 yıllık rekoruna dikti!

HEDEF 14 MAÇ KAZANMAK

1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarını kapsayan süreçte unutulmaz teknik direktörü Mustafa Denizli yönetiminde 12 maç üst üste kazanan Galatasaray, Okan Buruk ile beraber çıtayı daha yükseğe koydu.

Galatasaray gözünü Beşiktaş'ın 63 yıllık rekoruna dikti!

Sarı-Kırmızılılar, şayet üst üste 13 maç kazanmayı başarırsa Beşiktaş'ın 63 yıl önce aldığı 13 maçlık galibiyet serisini yakalamış olacak.

Galatasaray gözünü Beşiktaş'ın 63 yıllık rekoruna dikti!

Amaç ise 14 galibiyet elde ederek bu rekoru geçebilmek.

Galatasaray gözünü Beşiktaş'ın 63 yıllık rekoruna dikti!

Topladığı 42 puanla Spor Toto Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, dalgalı performansla başladığı sezonun son 8 haftasında fark yarattı.

Galatasaray gözünü Beşiktaş'ın 63 yıllık rekoruna dikti!

CİMBOM İSTATİSTİKLERİ ALT ÜST ETTİ

8. haftada 0-0 biten Adana Demirspor maçıyla birlikte üst üste 3 maçta kazanamayan, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk için adeta tehlike çanları çalarken, deplasmanda 2-0 kazanılan Karagümrük maçıyla birlikte de müthiş bir seri yakalandı.

Galatasaray gözünü Beşiktaş'ın 63 yıllık rekoruna dikti!

Cimbom, ligde son 8 haftayı galibiyetle bitirdi. 24 gol atıp 4 gol yiyen ve 256 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Sarı-Kırmızılılar 63 isabetli şut attı.

Galatasaray gözünü Beşiktaş'ın 63 yıllık rekoruna dikti!

7 kez direğe takılan Galatasaray, yediği 13 golle de en az gol yiyen takım oldu.

Galatasaray gözünü Beşiktaş'ın 63 yıllık rekoruna dikti!

Dış sahada 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Aslan, 20 gol atarken, 5 gol yedi.

Galatasaray gözünü Beşiktaş'ın 63 yıllık rekoruna dikti!

23 puan ile deplasmanda en fazla puan alan takım durumundaki Galatasaray, iç sahada ise 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Galatasaray gözünü Beşiktaş'ın 63 yıllık rekoruna dikti!

16 gol atıp, 8 gol yiyen Okan Buruk ve öğrencileri taraftarı önünde de 19 puan topladı.

Galatasaray gözünü Beşiktaş'ın 63 yıllık rekoruna dikti!

GALATASARAY'IN 6 MAÇLIK FİKSTÜRÜ

Antalyaspor, Giresunspor(D), Ümraniyespor, Trabzonspor, Gaziantep FK (D), Kasımpaşa

Galatasaray gözünü Beşiktaş'ın 63 yıllık rekoruna dikti!

Galatasaray için geçen sezon tam anlamıyla hayal kırıklığı olarak geçmişti.

Galatasaray gözünü Beşiktaş'ın 63 yıllık rekoruna dikti!

Bu anlamda sarı kırmızılılar yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başladı.

Galatasaray gözünü Beşiktaş'ın 63 yıllık rekoruna dikti!

Aslan ligin ilk maçlarında büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Galatasaray gözünü Beşiktaş'ın 63 yıllık rekoruna dikti!

Fakat sonraki haftalarda toparlanan Cimbom aldığı mağlubiyetlerle büyük moral depoladı.

Galatasaray gözünü Beşiktaş'ın 63 yıllık rekoruna dikti!

Galatasaray'da tecrübeli golcü Bafetimbi Gomis ise birçok maçta takımda kurtarıcı rolünü üstlendi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan'dan Dovbyk bombası!
Cimbom'un zirve başarısı böyle geldi! Önce arkadaş sonra hoca
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (14 Ocak)
Begüm Öner kimdir, kaç yaşında, çocuğu var mı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter Verona'yı tek golle geçti! Inter Verona'yı tek golle geçti! 00:40
Inter Verona'yı tek golle geçti! Inter Verona'yı tek golle geçti! 00:40
Cengizli Marsilya evinde hata yapmadı! Cengizli Marsilya evinde hata yapmadı! 00:29
Cimbom'un zirve başarısı böyle geldi! Önce arkadaş sonra hoca Cimbom'un zirve başarısı böyle geldi! Önce arkadaş sonra hoca 00:21
Cengizli Marsilya evinde hata yapmadı! Cengizli Marsilya evinde hata yapmadı! 00:18
Toroğlu'dan Mert Günok'a sert eleştiri! Toroğlu'dan Mert Günok'a sert eleştiri! 00:09
Daha Eski
Adana Demirspor 3 puanı 3 golle aldı! Adana Demirspor 3 puanı 3 golle aldı! 00:09
Beşiktaş Konya'da uzatmalarda kazandı! Beşiktaş Konya'da uzatmalarda kazandı! 00:09
Güneş'ten transfer sözleri! Güneş'ten transfer sözleri! 00:16
Weghorst'tan veda paylaşımı! Weghorst'tan veda paylaşımı! 00:16
Zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu... Zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu... 00:16
Fırtına Başakşehir'e esti! Fırtına Başakşehir'e esti! 00:16