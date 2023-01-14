Van Aanholt gidiyor

Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile anlaşan Galatasaray, yabancı kontenjanını boşaltmak için sol beki Patrick van Aanholt'u gönderiyor. 1.5 yıl daha sözleşmesi olan Hollandalı futbolcunun menajeri İstanbul'a çağırıldı. Sözleşmesi kısa süre içinde feshedilecek.
Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile anlaşan Galatasaray, yabancı kontenjanını boşaltmak için sol beki Patrick van Aanholt'u gönderiyor. 1.5 yıl daha sözleşmesi olan Hollandalı futbolcunun menajeri İstanbul'a çağırıldı. Sözleşmesi kısa süre içinde feshedilecek.