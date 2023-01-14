Haberler Galatasaray Ömer Üründül Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi!

Ömer Üründül Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi!

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Usta yorumcu Ömer Üründül, Galatasaray - Hatayspor maçını Sabah Gazetesi'ndek köşesinde yorumladı. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Ömer Üründül Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi!

Büyük seyirci desteği ile maça hızlı ve atak başladılar.

Kerem her an bir şey yapacağını hareketliliğiyle gösteriyordu.

Ömer Üründül Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi!

Kaliteli isimler iyi pas yaparak hücum girişimlerini olgunlaştırdı.

Ömer Üründül Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi!

Zaten maç da ilk yarıda bitti.

Ömer Üründül Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi!

İkinci devrede doğal olarak Galatasaray kendini fazla sıkmadı ama oyun disiplinini de hiç bozmadılar.

Ömer Üründül Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi!

Alışılmış biçimde ikinci devrelerde düşen tempoda, rakip de ataklara çıkınca oyun sahanın bütününe yayıldı.

Ömer Üründül Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi!

Sonra Okan Buruk ikinci yarı ortasında 4 değişikliğe birden gitti.

Ömer Üründül Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi!

Tabii girenlerden Gomis bir şey yapmadan maçı bitirir mi? Kısa sürede de 4. gole imzasını attı zaten.

Ömer Üründül Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi!

Sonuçta Galatasaray seyir zevki yüksek bir futbolla farklı skora ulaştı. Bir de madalyonun öbür yüzü var.

Ömer Üründül Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi!

Bana göre Okan Buruk sahaya riskli bir takım tertibiyle çıktı.

Ömer Üründül Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi!

Fizik olarak hazır olmayan İcardi ve Mata birlikte oynuyorlardı.

Ömer Üründül Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi!

Torreira'nın da biraz kondisyon eksikliği vardı.

Ömer Üründül Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi!

Üstelik Galatasaray sahasında oyunu karşı alana yıkıp önde basarak ve risk alarak oynuyor ama ligde kötü giden

Ömer Üründül Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi!

Hatayspor'un Galatasaray'a ceza kesecek bir gücü yoktu.

Ömer Üründül Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi!

Buna rağmen zaman zaman olumlu sonlandıramadıkları birçok tehlikeli girişimlerin olmasını herhalde Okan hoca dikkate alacaktır.

Ömer Üründül Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi!

Hatayspor için tehlike çanları çalıyor.

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