Oğulcan, Pendikspor’a

Giresunspor sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Oğulcan Çağlayan ile yollarını ayırdığını duyurdu. Karadeniz ekibi, hücum oyuncusu için bir teşekkür mesajı yayınladı. Oğulcan'ın kısa süre içinde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Pendikspor ile imzalayacağı öğrenildi.
Giresunspor sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Oğulcan Çağlayan ile yollarını ayırdığını duyurdu. Karadeniz ekibi, hücum oyuncusu için bir teşekkür mesajı yayınladı. Oğulcan'ın kısa süre içinde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Pendikspor ile imzalayacağı öğrenildi.