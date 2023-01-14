Muslera devleşti El Kaabi'ye duvar ördü

Galatasaray'ın emektar futbolcusu Fernando Muslera, Hatayspor karşılaşmasına da damga vurdu. Mata'nın iki golle yıldızlaştığı karşılaşmada 'Ben de varım' dedi. Konuk ekip, Galatasaray karşısında kontrataklarla gol ararken El Kaabi, 3 kez Muslera ile karşı karşıya kaldı. Ancak doğru yer tutan Uruguaylı eldiven, karşı karşıya 3 vuruşta da müthiş kapandı ve rakibine gol izni vermedi. 36 yaşına gelen sarı-kırmızılı eldiven bir kez daha vazgeçilmez olduğunu ortaya koydu.
Galatasaray'ınemektar futbolcusu Fernando Muslera, Hatayspor karşılaşmasına da damga vurdu. Mata'nın iki golle yıldızlaştığı karşılaşmada 'Ben de varım' dedi. Konuk ekip, Galatasaray karşısında kontrataklarla gol ararken El Kaabi, 3 kez Muslera ile karşı karşıya kaldı. Ancak doğru yer tutan Uruguaylı eldiven, karşı karşıya 3 vuruşta da müthiş kapandı ve rakibine gol izni vermedi. 36 yaşına gelen sarı-kırmızılı eldiven bir kez daha vazgeçilmez olduğunu ortaya koydu.