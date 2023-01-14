Matador sahnede

Süper Lig'de Galatasaray'ın galibiyet yürüyüşü devam ederken geceye damgasını vuran isimlerin başında Juan Mata yer aldı. Dries Mertens cezalı olduğu için teknik direktör Okan Buruk bir başka dünya yıldızı Juan Mata'ya şans verdi. 34 yaşındaki futbolcu ilk devrenin sonunda attığı gollerle maçı kopardı. 45+4'te Leo Dubois'ın kestiği nefis ortada İspanyol yıldız kafayla rahat bir gol kaydetti. Hemen 1 dakika sonra İcardi'nin şutunda kaleci Erce'den dönen topu iyi takip etti. Boş kalaye yolladı.



5 YIL SONRA YENİDEN



Galatasaray bu sezon bir Süper Lig maçının ilk yarısının duraklama dakikalarında iki gol atan ilk takım oldu. Bu gollerin sahibi Juan Mata, Aralık 2017'de Manchester United-Leicester City karşılaşmasından bu yana ilk defa 2 gol kaydetti. 5 yıl sonra gelen bu başarısını karşılaşma sonunda takım arkadaşları ve taraftarlarla birlikte kutladı. Mata maç sonunda şunları söyledi "Güzel bir galibiyet elde ettik. 7 maçlık serimiz vardı. Geçen haftada Fenerbahçe derbisini kazanmıştık. Hatay'ı da yendik. 2 gol beni mutlu etti" dedi.



DUBOIS ASiSTi YAPTI



Aslan'da Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir sakat olduğu için sol bekte Leo Dubois oynamaya devam etti. Fransız futbolcu yine başarılı bir maç çıkardı. 28 yaşındaki oyuncu, Juan Mata'nın attığı ilk golde ters ayağıyla harika bir orta yaptı. İspanyol yıldız kolay şekilde meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Taraftarlar onu ayakta alkışladı.



TORREIRA GEÇiT VERMEDi



Cimbom'un orta sahasındaki dinamik ismi Lucas Torreira, Hatayspor mücadelesinde yine çok etkiliydi. Uruguaylı yıldız, rakibin bu bölgeden yapmaya çalıştığı akınlarda gerek yerden gerek havadan geçit vermedi. Aynı zamanda kanatlarda oluşan boşlukları da kapattı. 90 dakika bitiminde teknik direktör Okan Buruk Torreira'yı tebrik etti