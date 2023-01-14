Luyindama gönderildi

Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği ve sezon başında Antalyaspor'a kiralık olarak gönderdiği Cristian Luyindama kalıcı olamadı. Tecrübeli stoper oyuncunun kiralık sözleşmesi feshedildi. Akdeniz temsilcisi, Demokratik Kongolu oyuncudan kulüp bulmasını istedi.
Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği ve sezon başında Antalyaspor'a kiralık olarak gönderdiği Cristian Luyindama kalıcı olamadı. Tecrübeli stoper oyuncunun kiralık sözleşmesi feshedildi. Akdeniz temsilcisi, Demokratik Kongolu oyuncudan kulüp bulmasını istedi.