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Gomis yine affetmedi

Aslan'ın büyük silahı Bafetimbi Gomis yine oyuna girdi işini yaptı. 37 yaşındaki forvet 71. dakikada oyuna dahil oldu. 5 dakika sonra Yunus Akgün'ün ara pasında hareketlendi. Mermi gibi vurdu. Golünü attı. Tecrübeli hücum oyuncusu Aslan'da 75. maçında 51. golünü kaydetti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Gomis yine affetmedi
Aslan'ın büyük silahı Bafetimbi Gomis yine oyuna girdi işini yaptı. 37 yaşındaki forvet 71. dakikada oyuna dahil oldu. 5 dakika sonra Yunus Akgün'ün ara pasında hareketlendi. Mermi gibi vurdu. Golünü attı. Tecrübeli hücum oyuncusu Aslan'da 75. maçında 51. golünü kaydetti.
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