Gomis yine affetmedi

Aslan'ın büyük silahı Bafetimbi Gomis yine oyuna girdi işini yaptı. 37 yaşındaki forvet 71. dakikada oyuna dahil oldu. 5 dakika sonra Yunus Akgün'ün ara pasında hareketlendi. Mermi gibi vurdu. Golünü attı. Tecrübeli hücum oyuncusu Aslan'da 75. maçında 51. golünü kaydetti.
Aslan'ın büyük silahı Bafetimbi Gomis yine oyuna girdi işini yaptı. 37 yaşındaki forvet 71. dakikada oyuna dahil oldu. 5 dakika sonra Yunus Akgün'ün ara pasında hareketlendi. Mermi gibi vurdu. Golünü attı. Tecrübeli hücum oyuncusu Aslan'da 75. maçında 51. golünü kaydetti.