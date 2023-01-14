Galatasaray'da Mauro Icardi'den derbi itirafı! "Anlattıkları kadar varmış"

"EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM"

Kendini evinde gibi hissettiğini anlatan Icardi, "Daha önce de söyledim, kendimi evimde gibi hissediyorum buraya geldiğim zaman. Çünkü milli takımları olsun, ligleri olsun sürekli inanılmaz, tutkulu bir şekilde taraftarlar destekliyor takımlarını ve oyuncularını. Bu da kendimi evimde hissetmemi sağlayan şeylerden biri. Burası Arjantin'e çok benziyor. Taraftarın bu tutkusu, bizi desteklerken karşı tarafa da yoğun bir baskı yapıyor. Bunu her zaman büyük bir güç olarak hissediyoruz O güç bizim için iyiyken, rakiplerimiz için de zorlayıcı bir şey olabiliyor. Bizim için güzel bir his tabii ki" açıklamasında bulundu.