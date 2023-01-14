Galatasaray'da Mauro Icardi'den derbi itirafı! "Anlattıkları kadar varmış"

Transfer süreci hakkında konuşan yıldız futbolcu, "Paris Saint-Germain'de hazırlık dönemindeydik. En çok Erden Bey ile görüştüm. Kendisi ile görüntülü konuşmalarımız oldu. Daha sonra beraber çalıştığım arkadaşlarım ve ailemle istişare sürecine girdik. Galatasaray'a gelmemde çevremin çok etkisi oldu. Buraya geldikten sonra da taraftarlar çok iyi karşıladı. Saha içinde, saha dışında sürekli kendimizi evimizde hissetmemizi sağladılar. Benim için çok güzel bir süreç oldu" şeklinde konuştu
"DERBİ ANLATTIKLARI KADAR VARMIŞ"
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de oynadıkları Fenerbahçe derbisi için ise yıldız futbolcu, "Türkiye'ye geldiğimden bu yana herkes derbiyi kazanmanın ne kadar önemli olduğunu ve çok önemli maç olacağını söylüyordu. Sosyal medyadan da taraftarlar sürekli benimle iletişime geçiyordu. Herkes bana bu maçın ne kadar önemli olduğunu hissettirdi. Öncesinde bir sakatlık yaşamıştım maalesef. Dolayısıyla ilk 11'de yer alamadım. Fakat son bölümde de olsa o maça girebilmek, maça katkı sağlamak benim için çok önemliydi. Oynayabildiğim için çok mutlu oldum. Gerçekten çok keyifliydi. Kazandığımız için çok mutluyum" ifadelerini kullandı
Fenerbahçe derbisinde performansına da değinen Mauro Icardi, "Ben oynamaya hazırdım. Tabii gün sonunda bu hocamızın vereceği bir karar. Taktiksel seçimleri o yapıyor. Ben de girdikten sonra, 1 asist yaparak ve 1 gol atarak takımıma yardımcı oldum. Her oyuncu ilk 11'de yer almak ister fakat hocamızın taktiksel seçimleri etkili olur, farklı konuların göz önüne alınması gerekebilir. Ben mutlu oldum, oynayabildiğim süre için ve takımıma yardımcı olabildiğim için" açıklamasında bulundu.