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Galatasaray'da Mauro Icardi'den derbi itirafı! "Anlattıkları kadar varmış"

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Dünya yıldızı, "Türkiye'ye geldiğimden beri herkes derbiyi kazanmanın ne kadar önemli olduğunu hissettirdi. Anlattıkları kadar varmış" dedi. İşte Icardi'nin sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 22:30 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 22:31
Galatasaray'da Mauro Icardi'den derbi itirafı! "Anlattıkları kadar varmış"

Transfer süreci hakkında konuşan yıldız futbolcu, "Paris Saint-Germain'de hazırlık dönemindeydik. En çok Erden Bey ile görüştüm. Kendisi ile görüntülü konuşmalarımız oldu. Daha sonra beraber çalıştığım arkadaşlarım ve ailemle istişare sürecine girdik. Galatasaray'a gelmemde çevremin çok etkisi oldu. Buraya geldikten sonra da taraftarlar çok iyi karşıladı. Saha içinde, saha dışında sürekli kendimizi evimizde hissetmemizi sağladılar. Benim için çok güzel bir süreç oldu" şeklinde konuştu

Galatasaray'da Mauro Icardi'den derbi itirafı! "Anlattıkları kadar varmış"

"DERBİ ANLATTIKLARI KADAR VARMIŞ"

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de oynadıkları Fenerbahçe derbisi için ise yıldız futbolcu, "Türkiye'ye geldiğimden bu yana herkes derbiyi kazanmanın ne kadar önemli olduğunu ve çok önemli maç olacağını söylüyordu. Sosyal medyadan da taraftarlar sürekli benimle iletişime geçiyordu. Herkes bana bu maçın ne kadar önemli olduğunu hissettirdi. Öncesinde bir sakatlık yaşamıştım maalesef. Dolayısıyla ilk 11'de yer alamadım. Fakat son bölümde de olsa o maça girebilmek, maça katkı sağlamak benim için çok önemliydi. Oynayabildiğim için çok mutlu oldum. Gerçekten çok keyifliydi. Kazandığımız için çok mutluyum" ifadelerini kullandı

Galatasaray'da Mauro Icardi'den derbi itirafı! "Anlattıkları kadar varmış"

Fenerbahçe derbisinde performansına da değinen Mauro Icardi, "Ben oynamaya hazırdım. Tabii gün sonunda bu hocamızın vereceği bir karar. Taktiksel seçimleri o yapıyor. Ben de girdikten sonra, 1 asist yaparak ve 1 gol atarak takımıma yardımcı oldum. Her oyuncu ilk 11'de yer almak ister fakat hocamızın taktiksel seçimleri etkili olur, farklı konuların göz önüne alınması gerekebilir. Ben mutlu oldum, oynayabildiğim süre için ve takımıma yardımcı olabildiğim için" açıklamasında bulundu.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den derbi itirafı! "Anlattıkları kadar varmış"

"HOCAMIZ İÇİN OYNAMAYA HAZIRIM"

Ufak bir sakatlık geçirdiğini söyleyen Icardi, "Bu benim çok iyi hazırlanmamı sağladı aslında. O tedavi sürecinde kendimi iyi bir şekilde hazırladım. Fenerbahçe maçına yetişebildim. Şu anda da kendimi hazır hissediyorum. Takımımız için, hocamız için oynamaya hazırım" dedi.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den derbi itirafı! "Anlattıkları kadar varmış"

"FORVETLERİMİZ KALİTELİ"
Takımda hücum hattı hakkında konuşan Arjantinli golcü, "Gomis, gerçekten çok kaliteli bir oyuncu. Seferovic de öyle, Barış da. Biz bir takımız. Hocamızın seçimler yapması gerekiyor. Sadece 11 kişi oynayabiliyor sahada. Genç kardeşimiz Barış, son zamanlarda çok iyi performans sergiledi. Gomis zaten çok iyi. Haris de öyle. Hepimizin yüzde yüzünü vermesi gerekiyor. Hocamızı, kararı verirken zorlamamız gerekiyor ki, kendi aramızda da sağlıklı bir rekabet olsun. Günün sonunda bizim tek bir amacımız var. Şampiyon olmak, kupa kaldırmak" değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den derbi itirafı! "Anlattıkları kadar varmış"

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLARAK..."

Türkiye'nin en büyüğü olarak, her hafta, her maça kazanmak için çıkmalarını gerektiğini vurgulayan 29 yaşındaki futbolcu, "Bu şekilde de yapıyoruz. Derbi de olabilir, ligin sonundaki takımla karşılaşıyor da olabiliriz.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den derbi itirafı! "Anlattıkları kadar varmış"

Her maçın ne kadar önemli olduğunu aslında ilk oynadığım maçlarda da gördük. Birinde deplasmanda oynamıştık ve onu da kaybetmiştik maalesef. Görebiliyoruz ki, herhangi bir maçı kaybetmek söz konusu. Her maça, kazanmak için çıkmamız ve her maçı ciddiye almamız gerekiyor. Elimizde gelen her şeyi yapmamız lazım. Avantaj olarak da şunu söyleyebilirim. Birbirimize güvenmemiz gerekiyor. Hep birlikte, aynı amaç için çalışmaya devam edersek sezon sonunda şampiyon da biz oluruz, kupaları kaldıran da" diye konuştu.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den derbi itirafı! "Anlattıkları kadar varmış"

"STADYUMDA İNANILMAZ ATMOSFER VAR"

Nef Stadyumu'nun inanılmaz bir atmosferi olduğunu söyleyen Mauro Icardi, "Birçok büyük kulüpte, birçok güzel statta oynama şansı buldum. Burada da inanılmaz atmosferlerden biri var diyebilirim.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den derbi itirafı! "Anlattıkları kadar varmış"

Aynı zamanda ben Paris Saint-Germain'de forma giyerken, Şampiyonlar Ligi maçında buraya gelip oynamıştım. O zaman da aynı izlenimleri yaşamıştım. Şimdi de bu takımın bir oyuncusu olarak aynını hissediyorum" şeklinde konuştu.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den derbi itirafı! "Anlattıkları kadar varmış"

"İÇİMDEN GELEN HAREKET BUYDU"

Gol sevincini anlatan Icardi, "Serie A'da Sampdoria - Genoa maçında oynarken, bu maç orada bir klasik aynı zamanda. O maçtan kalan bir sevinç. Daha 19 yaşındaydım ve ilk kez 11'de sahaya çıkmıştım.Maçın son dakikalarıydı. Orada ilk golümü attım ve içimden gelen hareket buydu. Ben de o hareketi yaptım, o günden bu yana da yapmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den derbi itirafı! "Anlattıkları kadar varmış"

Sol ayağıyla attığı gollerin hatırlatılması üzerine yıldız futbolcu, "500 sayfayı bilmiyorum ama Fenerbahçe maçında, bir derbide sol ayağımla gol attım. Şimdiye kadar 2 tane var. Onu yazabiliriz en azından. Umarım çok daha fazlasını atarım ki daha fazla hikaye yazılabilsin" dedi.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den derbi itirafı! "Anlattıkları kadar varmış"

"EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM"

Kendini evinde gibi hissettiğini anlatan Icardi, "Daha önce de söyledim, kendimi evimde gibi hissediyorum buraya geldiğim zaman. Çünkü milli takımları olsun, ligleri olsun sürekli inanılmaz, tutkulu bir şekilde taraftarlar destekliyor takımlarını ve oyuncularını. Bu da kendimi evimde hissetmemi sağlayan şeylerden biri. Burası Arjantin'e çok benziyor. Taraftarın bu tutkusu, bizi desteklerken karşı tarafa da yoğun bir baskı yapıyor. Bunu her zaman büyük bir güç olarak hissediyoruz O güç bizim için iyiyken, rakiplerimiz için de zorlayıcı bir şey olabiliyor. Bizim için güzel bir his tabii ki" açıklamasında bulundu.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den derbi itirafı! "Anlattıkları kadar varmış"

"DÜNYA KUPASINI YILLARDIR ÇOK İSTEDİK"

Arjantin'in FIFA Dünya Kupası kazanmasının sorulması üzerine golcü futbolcu, "Bununla ilgili bir paylaşım yaptım. 45 milyon Arjantinli gerçekten yıllardır çok istedi. Yıllardır futbol çok önemli Arjantin'de. 2014'te final oynadık. Orada kaybettik maalesef. Amerika'da aynı şekilde istediğimiz şeyleri yapamadık. İtalya ile final oynadık. Futbolun en üst seviyesine gelmeyi hak eden ama henüz gelemeyen bir ülkeydi. O seviyeye gelmiş olduğumuz için çok mutluyum. Özelikle Messi'yi de koymamım nedeni de her şeyi kazanmıştı fakat sadece tek Dünya Kupası kalmıştı. Gerçekten hak ettiği bir şeydi. O yüzden onu koymak istedim. Arjantin'in çok iyi oyuncuları var, dünya seviyesinde oyuncuları var ve bu seviyedeki oyuncuların da kazanması gereken bir kupaydı" diye cevap verdi.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den derbi itirafı! "Anlattıkları kadar varmış"

"İSPANYOLCA KONUŞANLARLA DAHA YAKIN OLABİLİYORUM"

Galatasaray'da takım arkadaşları ile ilişkisinden de bahseden Mauro Icardi, "İspanyolca konuşanlarla biraz daha yakın olabiliyorum. Lucas, Sergio, Mata, Nando ile İspanyolca konuşuyorum. Onun dışında Mertens ve Seferovic ile İtalyanca konuşuyoruz. Gençlerle de aramız çok iyi. Onun dışında ise, günlük olarak çok yardımcı oluyor tabi bu tarz güzel ortamın olması. Aramızın iyi olması daha rahat ve iyi çalışmamızı sağlıyor. Bu da maçlarda iyi işler çıkarmamızı sağlıyor" şeklinde konuştu.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den derbi itirafı! "Anlattıkları kadar varmış"

"İNSANLAR SAÇINI SARIYA BOYUYOR"

Saçlarının sarıya boyamasıyla ilgili olarak ise Icardi, "Gördüm gerçekten bir sürü kişi saçını boyatıyor. Aslında çok üzerine düşünmedik Lucas ile. Beşiktaş maçından önce ona, 'Saçımı boyatacağım' dedim. O da 'Tamam yapalım' dedi. O şekilde gelişti. Daha sonra Beşiktaş maçını oynadık. Ardından sosyal medyadan herkes saçını boyatıp bu şekilde bana atmaya başladı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den derbi itirafı! "Anlattıkları kadar varmış"

Çok hoş bir ortam oluştu bizim için. Hoşumuza gitti bu. Kesinlikle, gol de atınca uğur getirdiğine inanıldı. Eğer maçı kaybetmiş olsaydık insanlar saçını sarıya boyatmayabilirdi" dedi.
Dövmelerinin hikayelerini anlatan Arjantinli golcü futbolcu, "Küçükken başladım aslında dövme yaptırmaya. Hepsinin farklı anlamları var. Özellikle ailemi temsil eden birçok dövmem var. Vücudumun neredeyse tamamını kapladım. Benim için çok önemli olan şeyleri vücudumda taşımak istiyorum. O yüzden de ailemi sürekli yakın hissetmek için dövmelerimde onlara yer vermek istedim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den derbi itirafı! "Anlattıkları kadar varmış"

"EVDE OLMAYI SEVİYORUM"

İstanbul'da yaşamıyla ilgili soruya 29 yaşındaki futbolcu, "Çoğunlukla evdeyim aslında. Antrenmana geliyorum. Antrenmandan sonra evime dönüyorum. Evde olmayı seviyorum. Akşamları bazen yemeğe çıkıyorum. Genel olarak evde olmak hoşuma gidiyor" diye cevap verdi.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den derbi itirafı! "Anlattıkları kadar varmış"

Türk yemeklerinin ve müziklerinin hoşuna gittiğini belirten Mauro Icardi, "Soyunma odasında arkadaşlarım müzik koyuyorlar. Bu da genellikle Türk Müziği oluyor. Hoşuma gidiyor. Onun dışında takım arkadaşlarımı yemeğe götürmüştüm. O zaman Türk Yemeği yenen bir restorana gitmiştik. Çok hoşuma gitmişti. Orada keyif aldım. Çok aşırı seçici de değilim hoşuma gidiyor dolayısıyla" değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den derbi itirafı! "Anlattıkları kadar varmış"

"TARAFTARIMIZ ÇOK YARDIMCI OLUYOR"

Son olarak sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderen Icardi, "Net bir mesajım var. Hep beraber olmamız buna devam etmemiz gerekiyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den derbi itirafı! "Anlattıkları kadar varmış"

Şu an çok iyi bir dönemdeyiz. Çok güzel bir an yaşıyoruz.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den derbi itirafı! "Anlattıkları kadar varmış"

8 maç kazandık. Taraftarlarımız sahada çok yardımcı oluyor. Umarım sene sonunda onların hepsini mutlu ederiz" diyerek sözlerin tamamladı.

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