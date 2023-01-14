Galatasaray'da ayrılık! Menajeri İstanbul'a çağırıldı

Süper Lig'de zirveye kurulan Galatasaray, transfere de hızlı bir baslangıç yaptı
Süper Lig'de zirveye kurulan Galatasaray, transfere de hızlı bir baslangıç yaptı
Defansın soluna yerli bir isim arayan sarı-kırmızılı ekip, Ugur Çiftçi için Demir Grup Sivasspor'la anlasma sağladı.
Yapılan görüşmeler sonucunda, Cimbom, 30 yaşındaki futbolcu için 600 bin euro para ve Emre Taşdemir'i verecek.
Galatasaray, Antalyaspor'dan Güray Vural'la da ilgileniyordu ancak yaş ve performansa dayalı olarak Ugur Çiftçi'de karar kıldı.
Maliyetinin düşünülen seviyeye gelmesi de transferin bitirilmesinde etkili oldu.
Anlaşmanın sağlanmasında Abdülkerim Bardakcı'nın menajeri olan Ugur Avadan'ın da etkisinin büyük olduğu ifade edildi.
Konuyla ilgili Radyospor'a konuşan teknik direktör Rıza Çalımbay, "Ugur Çiftçi'nin transferi için Galatasaray'la yüzde 90 anlaştık.
Uğur da gitmek istiyor, biz de uygun şartlarda müsaade ettik.
Galatasaray'dan Emre Taşdemir de bize gelecek" diye konuştu.
Çalımbay, bu transferden bağımsız olarak Yusuf Demir'i kiralamak istediklerini, konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.
Uğur Çiftçi, Sivasspor forması ile bu sezon tüm kulvarlarda 22 maçta 5 asistlik performans sergiledi.
Kısa süre içinde Galatasaray'a imza atması ve takıma katılması bekleniyor.
VAN AANHOLT İLE YOLLAR AYRILIYOR!
Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile anlaşan Galatasaray, yabancı kontenjanını boşaltmak için sol beki Patrick van Aanholt'u gönderiyor.
1.5 yıl daha sözleşmesi olan Hollandalı futbolcunun menajeri İstanbul'a çağırıldı.
Sözleşmesi kısa süre içinde feshedilecek.
FIFA BEKLENİYOR!
Ara transfer döneminde takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'a FIFA'dan geçici transfer yasağı geldi.
Teknik direktör Domenec Torrent ve Omar Elabdelloui'nin kontratlarını tek taraflı fesheden Cimbom, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli ile de mahkemelik olmuştu.
Davaları devam eden Aslan'a geçici yasak geldi.
Sarı-kırmızılı yönetim, hafta arasında cezaları ödeyerek yasağı kaldıracak.
Sivasspor'dan transfer edilen sol bek Uğur Çiftçi de FIFA'nın yasağı kaldırmasını bekliyor.
Bu gelişmenin ardından 30 yaşındaki futbolcu resmen açıklanacak.