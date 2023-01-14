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Galatasaray'da ayrılık! Menajeri İstanbul'a çağırıldı

Süper Lig'in ilk yarısının son maçında sahasında Hatayspor'u farklı mağlup eden Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı kırmızılılar bir yandan oyuncu transferi için görüşmelerini sürdürürken diğer yandan ayrılacak isimlerle de görüşmeler yapıyor. Bu doğrultuda bir ismin menajeri İstanbul'a çağırıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 09:22
Galatasaray'da ayrılık! Menajeri İstanbul'a çağırıldı

Süper Lig'de zirveye kurulan Galatasaray, transfere de hızlı bir baslangıç yaptı

Galatasaray'da ayrılık! Menajeri İstanbul'a çağırıldı

Defansın soluna yerli bir isim arayan sarı-kırmızılı ekip, Ugur Çiftçi için Demir Grup Sivasspor'la anlasma sağladı.

Galatasaray'da ayrılık! Menajeri İstanbul'a çağırıldı

Yapılan görüşmeler sonucunda, Cimbom, 30 yaşındaki futbolcu için 600 bin euro para ve Emre Taşdemir'i verecek.

Galatasaray'da ayrılık! Menajeri İstanbul'a çağırıldı

Galatasaray, Antalyaspor'dan Güray Vural'la da ilgileniyordu ancak yaş ve performansa dayalı olarak Ugur Çiftçi'de karar kıldı.

Galatasaray'da ayrılık! Menajeri İstanbul'a çağırıldı

Maliyetinin düşünülen seviyeye gelmesi de transferin bitirilmesinde etkili oldu.

Galatasaray'da ayrılık! Menajeri İstanbul'a çağırıldı

Anlaşmanın sağlanmasında Abdülkerim Bardakcı'nın menajeri olan Ugur Avadan'ın da etkisinin büyük olduğu ifade edildi.

Galatasaray'da ayrılık! Menajeri İstanbul'a çağırıldı

Konuyla ilgili Radyospor'a konuşan teknik direktör Rıza Çalımbay, "Ugur Çiftçi'nin transferi için Galatasaray'la yüzde 90 anlaştık.

Galatasaray'da ayrılık! Menajeri İstanbul'a çağırıldı

Uğur da gitmek istiyor, biz de uygun şartlarda müsaade ettik.

Galatasaray'da ayrılık! Menajeri İstanbul'a çağırıldı

Galatasaray'dan Emre Taşdemir de bize gelecek" diye konuştu.

Galatasaray'da ayrılık! Menajeri İstanbul'a çağırıldı

Çalımbay, bu transferden bağımsız olarak Yusuf Demir'i kiralamak istediklerini, konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

Galatasaray'da ayrılık! Menajeri İstanbul'a çağırıldı

Uğur Çiftçi, Sivasspor forması ile bu sezon tüm kulvarlarda 22 maçta 5 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'da ayrılık! Menajeri İstanbul'a çağırıldı

Kısa süre içinde Galatasaray'a imza atması ve takıma katılması bekleniyor.

Galatasaray'da ayrılık! Menajeri İstanbul'a çağırıldı

VAN AANHOLT İLE YOLLAR AYRILIYOR!

Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile anlaşan Galatasaray, yabancı kontenjanını boşaltmak için sol beki Patrick van Aanholt'u gönderiyor.

Galatasaray'da ayrılık! Menajeri İstanbul'a çağırıldı

1.5 yıl daha sözleşmesi olan Hollandalı futbolcunun menajeri İstanbul'a çağırıldı.

Galatasaray'da ayrılık! Menajeri İstanbul'a çağırıldı

Sözleşmesi kısa süre içinde feshedilecek.

Galatasaray'da ayrılık! Menajeri İstanbul'a çağırıldı

FIFA BEKLENİYOR!

Ara transfer döneminde takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'a FIFA'dan geçici transfer yasağı geldi.

Galatasaray'da ayrılık! Menajeri İstanbul'a çağırıldı

Teknik direktör Domenec Torrent ve Omar Elabdelloui'nin kontratlarını tek taraflı fesheden Cimbom, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli ile de mahkemelik olmuştu.

Galatasaray'da ayrılık! Menajeri İstanbul'a çağırıldı

Davaları devam eden Aslan'a geçici yasak geldi.

Galatasaray'da ayrılık! Menajeri İstanbul'a çağırıldı

Sarı-kırmızılı yönetim, hafta arasında cezaları ödeyerek yasağı kaldıracak.

Galatasaray'da ayrılık! Menajeri İstanbul'a çağırıldı

Sivasspor'dan transfer edilen sol bek Uğur Çiftçi de FIFA'nın yasağı kaldırmasını bekliyor.

Galatasaray'da ayrılık! Menajeri İstanbul'a çağırıldı

Bu gelişmenin ardından 30 yaşındaki futbolcu resmen açıklanacak.

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