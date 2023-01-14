Galatasaray'a FIFA'dan transfer yasağı!

FIFA, Galatasaray 'a geçici transfer yasağı getirdi.

Lucas Torreira'nın kişisel haklarıyla ilgili ortaya çıkan bu duruma neden olan miktar ise 18 bin 500 dolar.

Torreira'nın menajerinin açtığı dava sonrasında, para hemen Cuma günü ödendi. Pazartesi günü yasak kalkacak. (Milliyet)



TRANSFER YASAĞA TAKILDI

Sivasspor'dan transfer edilen sol bek Uğur Çiftçi de FIFA'nın yasağı kaldırmasını bekliyor. Bu gelişmenin ardından 30 yaşındaki futbolcu resmen açıklanacak. Yiğidoların hocası Rıza Çalımbay da dünkü Kayserispor mücadelesinden önce "Uğur Çiftçi büyük bir takıma gidecek. Bunu istemesi normal" ifadelerini kullanarak transferi açıkladı.