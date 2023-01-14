Defans taş gibi

Galatasaray dün akşam Hatayspor'a da gol izni vermedi. Muslera kalede, Nelsson ve Abdülkerim ise stoperde başarılı bir performans ortaya koyarken sarıkırmızılılar bu sezon 8. kez kalesini gole kapattı. Bu sezon 18 maçta kalesinde 13 gol gören Cimbom, Süper Lig'in en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.
Galatasaraydün akşam Hatayspor'a da gol izni vermedi. Muslera kalede, Nelsson ve Abdülkerim ise stoperde başarılı bir performans ortaya koyarken sarıkırmızılılar bu sezon 8. kez kalesini gole kapattı. Bu sezon 18 maçta kalesinde 13 gol gören Cimbom, Süper Lig'in en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.