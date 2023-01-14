Haberler Galatasaray Defans taş gibi

Defans taş gibi

Galatasaray dün akşam Hatayspor'a da gol izni vermedi. Muslera kalede, Nelsson ve Abdülkerim ise stoperde başarılı bir performans ortaya koyarken sarıkırmızılılar bu sezon 8. kez kalesini gole kapattı. Bu sezon 18 maçta kalesinde 13 gol gören Cimbom, Süper Lig'in en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Defans taş gibi
Galatasaray dün akşam Hatayspor'a da gol izni vermedi. Muslera kalede, Nelsson ve Abdülkerim ise stoperde başarılı bir performans ortaya koyarken sarıkırmızılılar bu sezon 8. kez kalesini gole kapattı. Bu sezon 18 maçta kalesinde 13 gol gören Cimbom, Süper Lig'in en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.
DİĞER
Yunan şarkıcının gönlünü çelmiş! Eylül Deniz'in yasak aşkı bakın kim çıktı!
7 yıllık sevgilisi Aras Bulut İynemli’den ayrılan Bige Önal’ın annesi hakkında şok iddia! Damla Sönmez detayı ağızları açık bıraktı
Jesus 'yetersiz' dedi! F.Bahçe Altay'ın yerine o ismi alıyor
Fırtına'da tek hedef galibiyet! İşte Avcı'nın Başakşehir maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saraylı yıldıza övgü! "Kendisini fark ettirdi"
Flaş hakem yorumu! "Vücut dili..."
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu 2023?
Son dakika 2023 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aston Villa evinde hata yapmadı! Aston Villa evinde hata yapmadı! 01:12
Aston Villa evinde hata yapmadı! Aston Villa evinde hata yapmadı! 01:11
Anadolu Efes deplasmanda nefes aldı! Anadolu Efes deplasmanda nefes aldı! 01:10
Celta Vigo ile Villarreal puanları paylaştı! Celta Vigo ile Villarreal puanları paylaştı! 01:09
Volkan Demirel: Bu seneyi atlatabilirsem... Volkan Demirel: Bu seneyi atlatabilirsem... 00:53
Okan Buruk'tan transfer sözleri! Okan Buruk'tan transfer sözleri! 00:53
Daha Eski
Toroğlu'ndan Okan Buruk'a övgü dolu sözler! Toroğlu'ndan Okan Buruk'a övgü dolu sözler! 00:53
Toroğlu'dan Volkan Demirel'e flaş sözler! "Futbolcu seni istemiyor" Toroğlu'dan Volkan Demirel'e flaş sözler! "Futbolcu seni istemiyor" 00:53
Jesus 'yetersiz' dedi! F.Bahçe Altay'ın yerine o ismi alıyor Jesus 'yetersiz' dedi! F.Bahçe Altay'ın yerine o ismi alıyor 00:54
Icardi'den olay hareket! Direkt soyunma odasına gitti Icardi'den olay hareket! Direkt soyunma odasına gitti 00:54
Manchester United Weghorst'u açıkladı! Manchester United Weghorst'u açıkladı! 00:54
Celta Vigo ile Villarreal puanları paylaştı! Celta Vigo ile Villarreal puanları paylaştı! 01:08