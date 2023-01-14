Haberler Galatasaray Bülent Timurlenk Galatasaray-Hatayspor maçını yorumladı!

Bülent Timurlenk Galatasaray-Hatayspor maçını yorumladı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde ağırladığı Hatayspor'u 4-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de mücadeleyi değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 08:05
Bülent Timurlenk Galatasaray-Hatayspor maçını yorumladı!

BÜLENT TİMURLENK - AYAKLARINI UZATTI RAKİPLERİNİ İZLİYOR!

Eylül 1996'ydı. 23 yaşındaki Okan Buruk 46'da oyuna girdiğinde derbide Fenerbahçe deplasmanda 3-0 öndeydi.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Hatayspor maçını yorumladı!

4-0'lık yenilginin ardından ertesi hafta onu ve Terim'in öğrencilerini İnönü Stadı'nda Sarıyer deplasmanında 40 bin Galatasaraylı bekliyordu.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Hatayspor maçını yorumladı!

O maç Galatasaray tarihini değiştirdi...

Bülent Timurlenk Galatasaray-Hatayspor maçını yorumladı!

Hayatta zorun cefası da kolayın sefası da var.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Hatayspor maçını yorumladı!

27 yıl sonra hikâyenin başı güzeldi, dün Nef Stadı'nda gelen 43 bin Galatasaray taraftarı, 49 yaşındaki Okan Buruk yönetimindeki takımlarına derbi zaferi sonrasında şükranlarını sunarak başladılar maça.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Hatayspor maçını yorumladı!

Oyuncular da bu coşkuya aynı karşılığı verince ilk yarıda rakip ceza sahasında 41 kez buluşan bir takım izledik.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Hatayspor maçını yorumladı!

Volkan Demirel'in geriden pasla çıkmaya çalışan takıma ön alanda pres ve topu kaptığında pas oyunu, ilk golü 9. dakikada getirdi.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Hatayspor maçını yorumladı!

Galatasaray orta sahasında Torreira pire gibi, kanatlardan iki bek sürekli bindiriyordu.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Hatayspor maçını yorumladı!

Evinde bu sezon hiç iki farklı kazanmayan takım, devrenin uzatma dakikaları başladığında tek farklı öndeydi ve aksayan tek adam vardı Mata...

Bülent Timurlenk Galatasaray-Hatayspor maçını yorumladı!

Mertens yokken Mata'yı, Icardi sahadayken yanında Gomis'i kullanabildiğiniz bir kadronuz varsa her şey mümkün bu oyunda.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Hatayspor maçını yorumladı!

"Aksayan" Mata iki dakikada iki golle devre bitmeden rakibinin fişini çekti.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Hatayspor maçını yorumladı!

Icardi'nin üç golde de yüzlerce olasılığı saliselerle belirlediği futbolculuğu da cabası...

Bülent Timurlenk Galatasaray-Hatayspor maçını yorumladı!

4 değişiklikle gevşeyen oyun. Gomis'in golü...

Bülent Timurlenk Galatasaray-Hatayspor maçını yorumladı!

Galatasaray, puan farkını 7'ye çıkartıp takipçilerini, liderlik koltuğunda ayaklarını uzatıp izleyecek hale geldiyse peşindekilerin telaşı büyük olur.

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